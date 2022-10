Bayernliga-erprobt: Innenverteidiger kommt zur Fortuna Der Regensburger Landesligist freut sich auf Tom Liebherr vom 1. FC Sonthofen – In Punktspielen jedoch frühestens ab Januar

Der gebürtige Allgäuer wurde vom FC Kempten und TSV Kottern ausgebildet. Bei zweitgenanntem Verein wagte er auch seine ersten Schritte im Herrenbereich, kann damit Bayernliga-Erfahrung aufweisen und erhielt bei Fortuna einen Amteurspielervertrag ab dem 1. Juli 2023. Derzeit steht Liebherr noch beim in der Landesliga Südwest beheimateten FC Sonthofen unter Vertrag. Wird sich der FCS mit der Fortuna einig und löst jenen, eigentlich bis kommenden Sommer datierten Kontrakt auf, würde der 1,99 Meter-Mann ab dem neuen Jahr für die Mannschaft von Trainer Helmut Zeiml Pflichtspiele bestreiten dürfen.



„Kopfballstärke ist aufgrund seiner Größe gegeben. Er hilft uns im Defensivbereich sicher weiter“, gibt der sportliche Fortuna-Leiter Hans Meichel in einer ersten Einschätzung von sich. Diese Woche kränkelnd, würde der Neuzugang ab nächster Woche ganz normal am Mannschaftstraining teilnehmen, ergänzt Meichel. Seit einiger Zeit arbeitet und wohnt Tom Liebherr in Regensburg, weshalb er in der Allgäuer Heimat keine sportliche Perspektive mehr sah. Fortunas Manager Bert Hierl stellte den Kontakt her; nach mehreren Treffen und zwei Trainingseinheiten waren sich beide Seiten zügig einig.



In der Liga geht es für Zöllner, Bockes und Co. bereits am Freitag weiter. Das Flutlicht-Derby beim abstiegsbedrohten FC Tegernheim wartet. Nach dem zurückliegenden Wochenende und gerade nach den 90 Minuten gegen Kareth-Lappersdorf (5:1) herrscht der Eindruck, dass Fortuna wieder im „Flow“ ist. Der dritte Sieg in Folge, und zumindest bis Sonntag würde Tabellenplatz drei winken.