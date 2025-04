Bayernliga: Erlbach nur 15 Minuten an Spitze – Landsberg erlöst

Die Bayernliga Süd hielt am 30. Spieltag einige Überraschungen parat: Der SV Erlbach verlor in Sonthofen, Landsberg schoss sich aus der Krise und der FC Ismaning kassierte trotz einer 2:0-Führung eine Niederlage. Die Spiele in der Übersicht.

Für den FC Ismaning wird es im Abstiegskampf der Bayernliga Süd zunehmend ungemütlich. Bei Türkspor Augsburg erwischte die Elf von Xhevat Muriqi einen Traumstart, nahm am Ende aber keinen Zähler mit. Bereits nach zwei Minuten traf Serhii Shcherbyna zum 1:0. Robert Rohrhirsch erhöhte in der 64. Minute gar auf 2:0, doch dann schlug das Moment um.

In der zweiten Hälfte drehte Sonthofen dann endgültig die Partie: Fabian Lutz blieb vor Andreas Steer eiskalt und stellte in der 52. Minute auf 2:1, ehe Markus Notz auf 3:1 erhöhte. In den Schlussminuten erhöhte Erlbach die Schlagzahl, traf aber nicht mehr.

Der SV Erlbach hat den Patzer des TSV 1860 München II nicht genutzt, und bleibt erstmal Zweiter in der Bayernliga Süd. In Sonthofen ging die Elf von Lukas Lechner und Johann Grammeier zunächst durch einen Distanzschuss von Hager in Front und übernahm damit die Tabellenführung. Den verloren die Kicker aus dem Holzland aber nur 15 Minuten später, als Sonthofens Musa Yussaf einen Freistoß direkt verwandelte.

Noch war das Spiel aber nicht entschieden, weil der einstige Regionalligist aufs Gas drückte. Nils Nocke köpfte unmittelbar nach der Pause den Anschlusstreffer, Minuten später scheiterte Nocke am Pfosten. Dem Gastgeber den Stecker zog, ein doppelter Nackenschlag kurz vor Schluss: Zunächst sah Lukas Müller nach einer Notbremse die Rote Karte, ehe ausgerechnet Dominik Stroh-Engel die Landsberger in 84. Minute per verwandelten Strafstoß erlöste. Der Blitz-Transfer Dominik Stroh-Engel saß zu Spielbeginn noch auf der Bank. Es war der erste Pflichtspieltreffer des Ex-Profis seit 568 Tagen .

Endlich! Der TSV Landsberg gewinnt nach fünf Pleiten in Serie wieder in der Bayernliga und feiert einen immens wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Bei Kellerkind Rain gab die Elf von Alexander Schmidt von Beginn an den Top an: Nach drei Minuten traf Maximilian Seemüller zur Führung, nur acht Minuten später erhöhte Alexander Bazdrigiannis auf 2:0, der sein Comeback mit dem Tor krönte.

Ähnlich knapp wie im Hinspiel endete das Rückspiel in Kirchanschöring. Diesmal lautete das Endergebnis 3:2 für die Hausherren. Damit liegt der SV Kirchanschöring mit 47 Punkten jetzt auf Rang fünf. Das Team von Thomas Leberfinger scheint keiner stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Folge stehen jetzt schon zu Buche. Anders hingegen schaut es beim TSV Grünwald aus. Durch die Niederlage vergrößert sich die Abstiegsgefahr. Die Defensive ist das Hauptmanko bei Grünwald. Nun steht das Team von Florian De Prato weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Vor 600 Zuschauern ging die Partie torreich los. Bereits in der ersten Minute bracht Jonas Kronbichler die Hausherren in Führung. Das schmeckte dem TSV Grünwald nicht. Nur eine Minute später glich Alexander Rojek aus. Noch vor der Halbzeit gelang den Gästen sogar die Führung. Marcel Kosuch knipste in der 36. Minute. In der zweiten Hälfte zeigte Schiedsrichter Michael Krug wegen eines Foulspiels auf den Punkt. Jonas Kronbichker verwandelte zum Ausgleich. Kurz vor Schluss sorgte Manuel Omelanowsky in der 86. Minute für den 3:2-Heimsieg.



SV Kirchanschöring – TSV Grünwald 3:2

SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Dominik Auerhammer (46. Gabriel Öllerer), Luka Lukic, Christoph Dinkelbach, David Lobendank (46. Felix Bischoff), Maximilian Reiter (93. Julian Galler), Manuel Omelanowsky (92. Nick Schreiber), Jonas Kronbichler (90. Simon Jauk) (94. Simon Jauk), Samuel Schwarz - Trainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger

TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, David Wörns, Daniel Leugner, David Lucksch (67. Alessandro Cazorla), Linor Shabani (87. Dario Matijevic), Sebastian Mitterhuber, Alexander Rojek (69. Harouna Boubacar), David Halbich, Niklas Kern, Marcel Kosuch (87. Nick Starke) - Trainer: Florian De Prato

Schiedsrichter: Michael Krug (München) - Zuschauer: 600

Tore: 1:0 Jonas Kronbichler (1.), 1:1 Alexander Rojek (2.), 1:2 Marcel Kosuch (36.), 2:2 Jonas Kronbichler (53. Foulelfmeter), 3:2 Manuel Omelanowsky (86.)

Die Reserve der Spielvereinigung Unterhaching hat am Donnerstagnachmittag den 30. Spieltag eröffnet. Die Mannschaft von Trainer Marc Endres durfte sich über ein 1:1-Unentschieden gegen Spitzenreiter TSV 1860 II freuen. In der Tabelle könnten die Löwen vom Thron gestoßen werden. Voraussetzung ist, dass der SV Erlbach gewinnt. Haching II steht nach 29 Spielen vorerst auf Rang 15 mit 27 Punkten.

David Leitl brachte die Hausherren im kleinen S-Bahn-Derby nach nicht einmal 120 Sekunden in Führung. Die Mannschaft von Felix Hirschnagl ging somit mit einem 0:1-Rückstand in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel erzielte Arin Garza in der 65. Minute den 1:1-Ausgleich für die Löwen.

SpVgg Unterhaching II – TSV 1860 München II 1:1

SpVgg Unterhaching II: Fabian Scherger, Tizian Zimmermann, Laurin Fürmeier, Nicolas Böhnke, Elion Haxhosaj, Felix Lautenbacher, David Leitl (75. Linus Falck), Ben Erlmann, Simon Dorfner (57. Cornelius Pfeiffer), Tim Hannemann (60. Dominique Girtler), Florian Schmid (89. Philipp Zimmerer) - Trainer: Wolfgang Sonnenhauser - Trainer: Marc Endres

TSV 1860 München II: Erion Avdija, Daniel Winkler, Moritz Rem, Alexander Benede Aquayo, Raphael Schifferl (60. Yannik Seils), Mike Gevorgyan, Arin Garza, Ivan Martinovic (46. Cristian Leone), Moritz Bangerter (60. Damjan Dordan), Raphael Ott (69. Brahim Moumou), Anian Brönauer - Trainer: Felix Hirschnagl

Schiedsrichter: Thomas Ehrnsperger (Rieden) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 David Leitl (2.), 1:1 Arin Garza (65.)