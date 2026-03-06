Bayernliga: Erlbach gewinnt Kracher gegen den SVK - auch Schwaig siegt

Der SV Erlbach konnte das Topspiel am Freitagabend gegen den SV Kirchanschöring für sich entscheiden. Leonhard Thiel brachte den SV nach 26 Minuten in Front, nach 60 gespielten Minuten erhöhte Wolfgang Hahn für die Hausherren. Erlbach kann mit dem Dreier die Konkurrenz aus Kirchanschöring überholen, die Teams auf den Plätzen drei und vier trennt jedoch nur ein Zähler.