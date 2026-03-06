Bayernliga: Erlbach gewinnt Kracher gegen den SVK - auch Schwaig siegt

Der 23. Spieltag der Bayernliga Süd startete am Freitag mit zwei spannenden Begegnungen. Der SV Erlbach konnte das Duell der Verfolger gegen den SV Kirchanschöring für sich entscheiden. Im Abstiegskampf konnte Sportfreunde Schwaig drei wichtige Zähler gegen den TuS Geretsried einfahren. Der Spieltag in der Übersicht.
Der SV Erlbach konnte das Topspiel am Freitagabend gegen den SV Kirchanschöring für sich entscheiden. Leonhard Thiel brachte den SV nach 26 Minuten in Front, nach 60 gespielten Minuten erhöhte Wolfgang Hahn für die Hausherren. Erlbach kann mit dem Dreier die Konkurrenz aus Kirchanschöring überholen, die Teams auf den Plätzen drei und vier trennt jedoch nur ein Zähler.
SV Erlbach – SV Kirchanschöring 2:0
SV Erlbach: Lorenz Becherer, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Yannik Seils, Christopher Obermeier, Florian Wiedl (90. David Vogl), Milos Lukic, Levin Ramstetter (77. Michael Winter), Tobias Duxner (69. Simon Hefter), Leonhard Thiel (90. Sebastian Hager) - Trainer: Lukas Lechner
SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei (84. Fabian Kühnel), Thorsten Nicklas (85. Andreas Krämer), Dominik Auerhammer, David Rosenstatter, Christoph Dinkelbach, David Lobendank, Maximilian Reiter (52. Matteo van de Wiel), Jonas Kronbichler, Samuel Schwarz (64. Sebastian Dengel), Fikret Jahic (70. Marco Schmitzberger) - Trainer: Thomas Leberfinger
Schiedsrichter: Patrick Krettek (Neuburg/Donau)
Tore: 1:0 Leonhard Thiel (26.), 2:0 Wolfgang Hahn (60.)
Im zweiten Freitagabendspiel gewann der FC Sportfreunde Schwaig gegen den TuS Geretsried. Den goldenen Treffer zum 1:0-Heimerfolg markierte Raffael Ascher in der 18. Spielminute. Mit dem Sieg springt Schwaig vorerst auf Rang acht, Geretsried bleibt Zwölfter.
FC Sportfreunde Schwaig – TuS Geretsried 1:0
FC Sportfreunde Schwaig: Felix Thiel, Sebastian Hofmaier, Noah Brill, Fabio Groß, Linus Hesch, Nerman Mackic, Tim Schels, Robert Rohrhirsch (82. Felix Günzel), Raffael Ascher, Leon Roth (69. James Timbana), Daniel Gaedke - Trainer: Christian Donbeck
TuS Geretsried: Cedomir Radic, Lukas Kellner, Christian Wiedenhofer, Adrian Hofherr, Anastasios Karpouzidis (76. Isni Redjepi), Robin Renger (84. Johannes Lex), Tyrone Prepeluh (61. Belmin Idrizovic), Thomas Puscher, Sebastian Schrills, Srdan Ivkovic, Daniel Krebs (61. Kaan Aygün) - Trainer: Daniel Dittmann
Schiedsrichter: Maximilian Prechtl (Tittling)
Tore: 1:0 Raffael Ascher (18.)