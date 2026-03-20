Bayernliga: Erlbach dreht die Partie – Schwaig verliert nach Führung

Der SV Erlbach empfängt zum Auftakt des 25. Spieltags der Bayernliga Süd Hauzenberg. – Foto: Charly Becherer

Der SV Erlbach eröffnete den 25. Spieltag in der Bayernliga Süd. Der SVE gewann am Freitagabend gegen Abstiegskandidat Sturm Hauzenberg. Außerdem verlor Schwaig in der NGL-Arena gegen den FC Gundelfingen.

Spiele am Freitag

Der SV Erlbach hatte lange Probleme gegen Kellerkind Sturm Hauzenberg, am Ende gewinnen die Hausherren aber mit 2:1. Früh in der Partie wurde der SVE geschockt. Nico Wipplinger brachte die Gäste in Führung (5.). Erst in der zweiten Halbzeit fand Erlbach die Antwort in Person von Florian Wiedl. Das vierte Saisontor von Wiedl sorgte für den Ausgleichstreffer (58.). In der Schlussphase erzielte Leonhard Thiel dann sogar den Siegtreffer für Erlbach (84.).

SV Erlbach – FC Sturm Hauzenberg 2:1

SV Erlbach: Lorenz Becherer, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Yannik Seils (53. Simon Hefter), Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Florian Wiedl, Milos Lukic (46. David Vogl), Levin Ramstetter (52. Sebastian Hager), Tobias Duxner (90. Pascal Linhart), Leonhard Thiel - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier

FC Sturm Hauzenberg: Christoph Obermüller, Fabian Gastinger (71. Hannes Hobelsberger), Alexander Kretz, Nico Wipplinger, Philipp Schneider (87. Kilian Heß), Christoph Traxinger, Luca Canales Uhrmann, Florian Seibold, Dominik Manzenberger (58. Philipp Michl), Manuel Mader, Bastian Schmid (81. Hannes Fuchs) - Trainer: Alexander Geiger - Trainer: Dominik Schwarz

Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 423

Tore: 0:1 Nico Wipplinger (5.), 1:1 Florian Wiedl (58.), 2:1 Leonhard Thiel (84.)

Die Sportfreunde Schwaig führen gegen den FC Gundelfingen früh und verlieren am Ende trotzdem mit 1:3. Raffael Ascher war es, der die Hausherren früh in der Partie mit 1:0 in Führung brachte (7.). Anschließend drehten die Gäste aus Gundelfingen auf und drehten die Partie. Zunächst war es Janik Noller, der den Ausgleichstreffer erzielte (31.). In der zweiten Halbzeit traf erst Yannick Maurer der Gundelfingen per direktem Freistoß in Führung brachte (51.), ehe Samuel Seibold in der Nachspielzeit den Treffer zum 3:1-Endstand erzielte (90.). FC Sportfreunde Schwaig – FC Gundelfingen 1:3

FC Sportfreunde Schwaig: Felix Thiel, Tobias Jell (57. Nerman Mackic), Johannes Empl, Sebastian Hofmaier, Fabio Groß, Linus Hesch (79. Philipp Gau), Vincent Sommer (63. James Timbana), Florian Pflügler (57. Mathias Leiber), Raffael Ascher, Felix Günzel (63. Leon Roth), Daniel Gaedke - Trainer: Christian Donbeck - Co-Trainer: Walter Werner

FC Gundelfingen: Tobias Werdich, Elias Weichler, Jan-Luca Fink, Leon Sailer, Michael Singer, Janik Noller (67. Noah Sailer), Jeremias Seibold, Yannick Maurer (68. Mehmet Ali Fidan) (89. Kevin Lochbrunner), Felix Hafner (75. Jeremias Seibold), Simon Achatz (93. Fatjon Maliqi), David Spizert - Trainer: Thomas Rudolph - Co-Trainer: Stefan Heger

Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 254

Tore: 1:0 Raffael Ascher (7.), 1:1 Janik Noller (31.), 1:2 Yannick Maurer (51.), 1:3 Samuel Seibold (90.+2) Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr FC Deisenhofen Deisenhofen FC Ismaning FC Ismaning 14:00 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr TSV Kottern TSV Kottern SV Kirchanschöring Kirchanschör 14:00 PUSH

Morgen, 15:00 Uhr Türkgücü München Türkgücü Mün TSV 1860 München TSV 1860 II 15:00 PUSH

Morgen, 15:30 Uhr TSV Nördlingen Nördlingen Türkspor Augsburg TürkAugsburg 15:30 PUSH

Spiel am Sonntag