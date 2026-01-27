Bayernliga-Erfahrung für Trabitz: Fabian Helleder wird spielender Co

Insgesamt knapp 200 Einsätze in der Bayernliga und Landesliga stehen in der Vita von Fabian Helleder . Damals gekommen von der SpVgg SV Weiden, spielt der 28-jährige Innenverteidiger seit dreieinhalb Jahren für die DJK Ammerthal. Beim derzeitigen Landesliga-Primus arbeitet er zurzeit fieberhaft an seinem Comeback, nachdem ihn eine hartnäckige Hüftverletzung inklusive eines langwierigen Heilungsprozess zu einer zweijährigen Zwangspause zwang. Nun will er endlich auf den Platz zurückkehren. Am Ende der Saison wird Helleder die DJK jedoch verlassen. Sein neuer Klub steht schon fest. Es ist die SpVgg Trabitz, die als Rangzweiter der Kreisliga Nord Amberg/Weiden ans Tor zur Bezirksliga klopft. Beim ambitionierten Dorfverein wird Helleder ab Sommer nicht nur auf dem Platz vorangehen, sondern schlüpft zugleich in die Rolle des spielenden Co-Trainers.

Diesen Transfer-Coup vermeldete die SpVgg Trabitz am Montag auf ihren Kanälen. „Auf dem Platz überzeugt Helle als routinierter und sehr erfahrener Innenverteidiger, der mit Spielstärke, Übersicht und Stabilität unsere Mannschaft ab Sommer 2026 klar verstärken wird. Darüber hinaus passt er menschlich und sportlich hervorragend zu den ambitionierten Zielen unseres Vereins, den erfolgreichen Weg der letzten Jahre fortzuführen“, heißt es in einer Pressemitteilung vom Dienstag. „Wir freuen uns sehr, dass wir Helle für unser Projekt gewinnen konnten. Er bringt Erfahrung, Qualität und Führungsstärke mit und wird sowohl auf als auch neben dem Platz ein wichtiger Baustein für unseren Weg sein“, lassen sich die Verantwortlichen in der Meldung zitieren.



Einer kennt den SpVgg-Neuzugang schon lange: Daniel Liermann. Der künftige Cheftrainer der Trabitzer und Fabian Helleder haben eine gemeinsame Vergangenheit beim FC Amberg. Dort spielte der Verteidiger in seinem ersten Herren-Jahr einige Male unter seinem baldigen „Chef“. „Wir waren schon immer auf einer Wellenlänge“, erzählt Liermann, der Helleder als „supertollen Typen und bodenständigen Burschen“ bezeichnet. „Auch als Spieler schätze ich ihn sehr und bin überglücklich, dass er sich entschieden hat, den Weg mitzugehen. Bei uns wird ihm die Möglichkeit gegeben, ein bisschen ins Trainergeschäft reinzuschnuppern. Er wird mich in der Trainingsarbeit unterstützen, sein Fokus liegt jedoch auf dem Fußballspielen“, so Liermann, der froh um diese Personalie ist: „Als Trainer von außen ist die Sichtweise und das Feedback von innen wichtig.“



Fabian Helleder selbst, der sich gegenwärtig im Aufbau befindet und die Wintervorbereitung verletzungsfrei durchziehen möchte, sagt zu seinem Sommerwechsel folgendes: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Trabitz ab Sommer 2026, weil der Verein einen ambitionierten Weg verfolgt. Bedanken möchte ich mich für das Vertrauen und die offenen Gespräche mit der Vereinsführung. Ich freue mich darauf, den Verein bestmöglich zu unterstützen – sowohl spielerisch als auch im Trainerbereich. Mein Ziel ist es, den Spielern zur Seite zu stehen, ihnen zu helfen und gemeinsam eine homogene, funktionierende Mannschaft zu formen. Jetzt liegt der Fokus aber zunächst auf der Rückrunde bei der DJK Ammerthal.“