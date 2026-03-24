Bayernliga-Erfahrung für Pirkensee-Ponholz Jasmin Abdihodzic kommt vom FC Amberg und wird in der kommenden Saison spielender Co-Trainer beim ATSV von tw · Heute, 07:15 Uhr · 0 Leser

Jasmin Abdihodzic (links) läuft ab der neuen Saison für den ATSV Pirkensee-Ponholz auf. – Foto: Valentin Hack

Der ATSV Pirkensee-Ponholz, Tabellenletzter der Kreisliga 1 Regensburg, hat sein Trainerteam für die kommende Saison komplettiert. Nachdem der Verein schon vor einigen Wochen die Einigung mit Admir Hodzic als Cheftrainer verkünden konnte, kann PiPo nun mit Jasmin Abdihodzic, der vom FC Amberg aus der Bezirksliga Nord zum ATSV wechselt, auch die Verpflichtung eines spielenden Co-Trainers bekanntgeben (wir berichteten vorab).



Der 30-jährige Abdihodzic kommt mit jeder Menge höherklassiger Erfahrung nach Pirkensee-Ponholz. In der Saison 19/21 spielte er sogar in der Bayernliga für den SV Donaustauf. Dazu kommen mehrere Spielzeiten in der Landesliga für den SV Fortuna Regensburg, die SpVgg SV Weiden und den FC Amberg. Er spielte auch bereits gemeinsam mit Admir Hodzic beim FC Labertal. Auf diese Wiedervereinigung freut sich Abdihodzic schon sehr, wie er im Gespräch mit FuPa verrät.

Warum er sich entschieden hat zu PiPo zu wechseln, erläutert Abdihodzic wie folgt: „Mit Admir Hodzic bekommt PiPo einen neuen Trainer, mit dem mich eine langjährige Freundschaft verbindet. Bereits beim FC Labertal konnte ich mit Admir zusammenarbeiten. Ich hoffe, ihn nun auch bei PiPo tatkräftig unterstützen zu können und werde dazu als spielender Co-Trainer fungieren.“



Der Defensivmann greift auf viele Jahre höherklassige Erfahrung in Bezirks-, Landes- und sogar Bayernliga zurück. Welche Ziele steckt er sich bei den Ponholzern? „Mit meinen 30 Jahren habe ich fußballerisch schon viel erlebt. Ich werde im Kader zu den Ältesten zählen und will meine Erfahrung an die jungen Spieler weitergeben, sie unterstützen und weiterbringen. Ich will vorangehen und aus der kommenden Saison das Maximum rausholen“, sagt Abdihodzic.





Mit der Verpflichtung von Jasmin Abdihodzic ist dem ATSV Pirkensee-Ponholz offensichtlich ein Coup gelungen. Abteilungsleiter Tobias Schiller ist dementsprechend begeistert und macht klar, was er sich von diesem Transfer erhofft: „Bei PiPo stehen die Zeichen auf Neuanfang. Momentan kämpft unser aktueller Trainer Askin Ergül gegen den Abstieg in die Kreisklasse an. Ein unglaublich schweres, aber nicht unmögliches Unterfangen. Wir bleiben aber realistisch und sprechen mit allen potenziellen Neuzugängen über einen Neustart eine Klasse tiefer. Admir Hodzic und sein Co Jasmin Abdihodzic sollen die Mannschaft zusammenhalten und egal in welcher Klasse wieder für Spaß und Erfolge sorgen.“