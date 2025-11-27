Bayernliga-Erfahrung für Inter Amberg: Markus Kipry kehrt zurück

„Wir freuen uns sehr, mit Markus einen Trainer gewonnen zu haben, der den Verein und dessen Strukturen bestens kennt“, betont der sportliche Leiter Nikolei Dürbeck. Vom neuen Übungsleiter erhoffe sich der Stadtverein „neue Ideen und Impulse, um das Maximum aus dem bestehenden Kader herauszuholen“. Ein besonderer Dank gelte in diesem Zusammenhang Stefan Meisel. Der bisherige Interimstrainer hat sich nach dem Ausscheiden von Julian Ceesay und Helmut Jurek in den letzten drei Spielen vor der Winterpause ohne zu Zögern uneigennützig in den Dienst der Mannschaft gestellt. „Sein Einsatz hat die Grundlage für die kommende Aufgabe mit einem bekannten Gesicht und klaren Zielen gelegt“, so Dürbeck.



Der abstiegsgefährdete Bezirksligist setzt also auf ein altbekanntes Gesicht. Kipry coachte Inter Amberg in der Vergangenheit bereits fünf Jahre lang. Mit ihm blicken die Bergsteiger auf eine erfolgreiche Zeit zurück. In der Saison 2016/17 gelang neben der Stadtmeisterschaft der Sieg im Totopokal sowie der Aufstieg in die Bezirksliga. Der erfahrene, über die Landkreisgrenzen hinaus bekannte Trainer unterschreibt nach kurzen, voll Vertrauen geprägten Gesprächen für eineinhalb Jahre. Und übernimmt damit eine sportliche Aufgabe, deren Schwere allen Beteiligten bewusst ist.



Markus Kipry gehörte jahrelang dem Trainerstab des Bayernligisten DJK Gebenbach an, ehe er Mitte September seinen Rücktritt erklärte. Zu seiner Rückkehr zum SV Inter Bergsteig Amberg sagt der 51-Jährige im Gespräch mit FuPa: „Ich kenne den Verein sehr gut, habe dort ja schon einige Jahre als Trainer gearbeitet und wohne fünf Minuten mit dem Auto weg. Das war eine sehr erfolgreiche Zeit damals. Die Leute dort habe ich kennen und schätzen gelernt. Sie sind mit Herz und Leidenschaft dabei, der Verein ist sehr gut geführt. Mit den Verantwortlichen habe ich gute Gespräche geführt. Zusätzlich kommt dazu, dass mein Sohn beim SV Inter Bergsteig in der G-Jugend spielt. So schließt sich der Kreis.“ In den verbleibenden elf Saisonspielen der Bezirksliga Nord müssen die Amberger sechs Punkte aufs rettende Ufer aufholen. Gelingt das nicht, geht es in die Abstieg-Relegation. „Wir wollen alles daran setzen, dass wir die Liga direkt halten. Das Ziel muss es sein, am Ende der Saison über dem Strich zu stehen. Dafür werden wir alles machen. Es ist eine schwierige Aufgabe, aber ich habe einfach Lust drauf“, so Kipry.