Bayernliga-Erfahrung für Freising: Baumgärtner brennt auf Neustart

Freising – Rund zwei Wochen nach der Entlassung von Alexander Schmidbauer präsentiert der Sportclub Eintracht Freising einen neuen Cheftrainer. Heiko Baumgärtner heißt der Mann, der den Bezirksligisten zurück in die Erfolgsspur bringen soll. Noch ohne Baumgärtner an der Seitenlinie feierten die Sportfreunde zuletzt einen 2:1-Erfolg über den VfR Garching .

Der Trainer ist in Oberbayern kein unbeschriebenes Blatt und bringt viel Erfahrung mit nach Freising. Baumgärtner startete seine Trainerkarriere vor 15 Jahren in Ottobrunn. Über die Stationen als Co-Trainer bei der SpVgg Unterhaching II und in Grasbrunn landete der 43-Jährige schließlich in Heimstetten. Nach 18 Spielen mit der zweiten Mannschaft des SVH übernahm Baumgärtner die Bayernliga-Mannschaft für zwei Spielzeiten.

Es folgte ein Engagement beim TSV Ebersberg in der Bezirksliga Ost, ehe es Baumgärtner über den damaligen Landesligisten TSV Ampfing zum TSV Dorfen zog. Nach einem Jahr Pause wartet nun die nächste Herausforderung auf den erfahrenen Trainer. Baumgärtner trifft in Freising auf neue Gegebenheiten.

Ich habe die viele Zeit mit meiner Familie natürlich sehr genossen, von daher war es eine schwierige Entscheidung.

Heiko Baumgärtner über die Entscheidung beim Sportclub anzuheuern

Um den Trainer für Freising zu gewinnen, soll es am Ende einiges an Überzeugungsarbeit gebraucht haben. „Ich habe die viele Zeit mit meiner Familie natürlich sehr genossen, von daher war es eine schwierige Entscheidung“, sagte Baumgärtner im Gespräch mit FuPa Oberbayern/Fussball Vorort. Schließlich konnten die Verantwortlichen ihn aber überzeugen. Ein großes Faustpfand der Freisinger: „Die gesamte Anlage ist für die Bezirksliga der Wahnsinn.“

In Freising trifft Baumgärtner auf lauter neue Gesichter. „Ich habe bisher mit keinem der Spieler zusammengearbeitet“, sagte der Trainer. Der ehemalige Heimstettener besuchte bereits zwei Spiele des Sportclubs und konnte sich ein erstes Bild machen. Sein Fazit: „Definitiv eine junge und entwicklungsfähige Mannschaft.“ Baumgärtners erste Ziele sind nun „die Jungs so schnell wie möglich kennenzulernen und die Mannschaft zurück in die Spur zu bringen“. Mit Co-Trainer Christoph Glas konnten gegen Garching bereits erste Schritte in die richtige Richtung gemacht werden.

Die Bezirksliga Nord ist Neuland für Baumgärtner

Für Baumgärtner ist nicht nur die Mannschaft, sondern auch die Bezirksliga Nord Neuland. Mit Heimstetten II, Ebersberg und dem TSV Dorfen trainierte der neue Mann an der Seitenlinie zwar bereits drei Mannschaften aus der Bezirksliga Ost, die meisten Gegner in der Nord-Staffel werden für Baumgärtner aber eher unbekannt sein.

Eine Trainingswoche bleibt dem Trainer, um seine neue Mannschaft kennenzulernen und sie so gut wie möglich auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten. Am Sonntag wird Baumgärtner sein Debüt gegen Fatih Spor Ingolstadt feiern, die noch ohne Punktgewinn sind. Eine dankbare Aufgabe zum Auftakt?