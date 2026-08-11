Bayernliga-Erfahrung für die Youngster: Spies debütiert beim FC Coburg »Motivation, unsere Youngster nach vorne zu bringen«: 30-jähriger Ulrich Spies wechselt vom ATSV Erlangen zu den Vestekickern +++ Debüt beim Lanzendörfer-Doppelpack in Frammersbach von pm/btfm · Heute, 11:33 Uhr · 0 Leser

Spielte für vier Teams in der Bayernliga Nord: Coburgs Neuzugang Ulrich Spies. – Foto: Ernst Blank

Der FC Coburg hat sich noch einmal verstärkt: Mit Ulrich Spies schließt sich ein erfahrener Akteur den Vestekickern an. Der 30-Jährige soll der jungen Mannschaft von Trainer Carl „Calle“ Schiebel mit seiner Erfahrung helfen.

Das Debüt verlief schon mal vielversprechend: Beim TuS Frammersbach feierte der FCC einen souveränen 3:0-Erfolg. Da Cheftrainer Schiebel verhindert war, wurde das Team vor Ort von Fritz Kühnlenz und David Reich betreut. Coburg profitierte dabei von einer frühen Roten Karte der Hausherren in der 24. Minute und drei Toren in der zweiten Hälfte. Über 150 Spiele in der Bayernliga Nord: Spies gibt Debüt für FC Coburg Nach einem Eigentor der Gastgeber schnürte der 18-jährige Max Lanzendörfer einen Doppelpack (56., 62.) und stellte den 3:0-Endstand her. Dass Kapitän Maximilian Tranziska im zweiten Durchgang gleich zwei Foulelfmeter vergab, blieb somit ohne Folgen. „Drei Tore in Frammersbach muss man erst einmal machen, dann auch noch zu Null gegen einen sehr starken Gegner“, zog Kühnlenz zufrieden Bilanz.