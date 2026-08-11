Bayernliga-Erfahrung für die Youngster: Spies debütiert beim FC Coburg

Der FC Coburg hat sich noch einmal verstärkt: Mit Ulrich Spies schließt sich ein erfahrener Akteur den Vestekickern an. Der 30-Jährige soll der jungen Mannschaft von Trainer Carl „Calle“ Schiebel mit seiner Erfahrung helfen.
Das Debüt verlief schon mal vielversprechend: Beim TuS Frammersbach feierte der FCC einen souveränen 3:0-Erfolg. Da Cheftrainer Schiebel verhindert war, wurde das Team vor Ort von Fritz Kühnlenz und David Reich betreut. Coburg profitierte dabei von einer frühen Roten Karte der Hausherren in der 24. Minute und drei Toren in der zweiten Hälfte.
Nach einem Eigentor der Gastgeber schnürte der 18-jährige Max Lanzendörfer einen Doppelpack (56., 62.) und stellte den 3:0-Endstand her. Dass Kapitän Maximilian Tranziska im zweiten Durchgang gleich zwei Foulelfmeter vergab, blieb somit ohne Folgen. „Drei Tore in Frammersbach muss man erst einmal machen, dann auch noch zu Null gegen einen sehr starken Gegner“, zog Kühnlenz zufrieden Bilanz.
Gegen Ende der Partie kam es schließlich zum Einstand von Spies, den der Landesligist vor dem Spiel vorgestellt hatte. Der Transfer war auf Eigeninitiative des Spielers zustande gekommen, wie Coburgs Sportlicher Leiter Lars Müller kommentierte: „Wir freuen uns sehr, zumal er von sich aus auf uns zugekommen ist mit der Motivation, unsere Youngster nach vorne zu bringen.“
Der angehende Sportlehrer bringt dafür genau die passenden Voraussetzungen mit: Seit der Spielzeit 2014/15 lief Spies fast durchgehend in der Bayernliga auf und hinterließ seine Spuren unter anderem beim SV Memmelsdorf, beim FC Eintracht Bamberg, bei der DJK Don Bosco Bamberg und zuletzt beim ATSV Erlangen. Für die Mittelfranken absolvierte der 30-Jährige in der vergangenen Saison 24 Einsätze in der Bayernliga Nord, in der er über 150-mal auflief.
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