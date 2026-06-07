Bayernliga-Einteilung wird eine komplizierte Geschichte Der TSV Nördlingen ist vermutlich ein heißer Kandidat für eine Umgruppierung in den Norden von Thomas Seidl · Heute, 15:05 Uhr · 0 Leser

Den Gang in die Bayernliga Nord möchte der TSV Nördlingen unbedingt vermeiden – Foto: Robert Geisler

Prognosen oder gar konkrete Infos bezüglich der Einteilung der beiden Bayernligen gibt Verbandsspielleiter Andreas Mayländer nicht ab. "Es ist nicht ganz unkompliziert. Bis spätestens Ende kommender Woche gibt es Klarheit", informiert der Spitzen-Funktionär aus dem oberbayerischen Teisendorf.

Das große Problem ist, dass 20 der 36 Vereine aus Schwaben, Nieder-, und Oberbayern kommen. Das Gebiet, aus dem sich ursprünglich die Bayernliga Süd rekrutiert. Allerdings müssen sowohl die Nord-, als auch die Süd-Staffel aus jeweils 18 Vereinen bestehen.











Bislang musste das B-Team des FC Ingolstadt, das mit Neuling FSV Pfaffenhofen nun aber einen nur 40 Kilometer entfernten "Verbindungsverein" für die Bayernliga Süd bekommen hätte, in der Nord-Gruppe antreten. Die "Schanzer" sind dennoch als äußerst zentral gelegener Verein erneut ein heißer Kandidat für die Nord-Liga. Auch die SpVgg Hankofen-Hailing spielte in der Meister-Saison 2023/2024 im Norden. Der Regionalliga-Absteiger würde aber künftig gerne wieder im Süden um Punkte und Tore wetteifern. "Wir hätten in der Süd-Klasse nicht nur weniger Kilometer zurückzulegen, sondern vor allem nach etlichen Jahren wieder die Derbys gegen Landshut und Schalding, die für uns absolute Highlights wären. Daher wünschen wir uns, in die Bayernliga Süd zu kommen", verrät Hankofens Coach Tobias Beck.











Ein genauer Blick auf die Landkarte zeigt, dass es dieses Mal auch einen Klub aus Schwaben treffen kann. Der im Landkreis Donau-Ries gelegene TSV Nördingen hat in der Süd-Gruppe inzwischen extrem weite Fahrten wie nach Schalding-Heining, Kirchanschöring oder Erlbach zu bestreiten. Auch die Reisen zu den Aufsteigern Rosenheim und Wasserburg sind echte Mammut-Trips. In den Nürnberger Raum sind es von Nördlingen aus um die 100 Kilometer, während es in die Region München rund 50 mehr sind. Fahrten in die Oberpfalz nach Ammerthal oder Gebenbach sind für die TSVler beispielsweise etwas näher gelegen als Gastspiele in Schwaig oder Landshut. Eine Umgliederung in den "Norden" ist - zumindest aus geografischer Sicht - also keinesfalls absoluter Humbug. "Die aktuelle Zusammensetzung ist für uns fahrtechnisch nicht optimal. Trotzdem ist es weiterhin unser Verständnis, ein Verein der Bayernliga-Süd zu sein", macht Nördlingens Abteilungsleiter Andreas Langer unmissverständlich klar. Ihr einziges richtiges Derby hat der Klub aus der Geburtsstadt von Jahrhundert-Torjäger Gerd Müller gegen den FC Gundelfingen, der aber wohl kein Anwärter für eine Umgruppierung ist.







"Damit haben wir uns überhaupt noch nicht beschäftigt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ein Thema wird. Wir sind über die A8 relativ zügig in München. Nach Nürnberg ist es beispielsweise deutlich weiter", sagt Gundelfingens Sportlicher Leiter Stefan Kerle, der fest davon ausgeht, dass sein Klub in der Süd-Gruppe bleibt und hofft, dass die Duelle gegen Nördlingen nicht wegbrechen: "Dieses Derby hat Tradition und Zugkraft. 700, 800 Zuschauer sind da Standard." Anders ist es beim TSV Nördlingen, bei dem man das "Szenario Bayernliga Nord" durchaus im Hinterkopf hat: "Das war in der Vergangenheit schon mal ein Thema. Deshalb ist uns durchaus bewusst, dass das wieder auf den Tisch kommen kann. Unser klarer Wunsch ist es, in der Bayernliga Süd zu bleiben", sagt Andreas Langer.







Dass die Einteilung kein Wunschkonzert ist, mussten in der Saison 2017/2018 der ASV Neumarkt und der TSV Kornburg erleben. Die beiden Nahe an Nürnberg gelegenen Vereine mussten seinerzeit im Süden spielen. Während es für Neumarkt nach einem Jahr zurück in die Nord-Gruppe ging, stieg der damalige Bayernliga-Aufsteiger Kornburg in seiner Premieren-Spielzeit sofort wieder ab. 2026/2027 müssen zwei potenzielle Süd-Mannschaften im Norden ran. Wer das sein wird, entscheidet sich in den nächsten Tagen und wird bei den Klubs, die in den sauren Apfel beißen müssen, sicherlich für keine Freudensprünge sorgen. Willkürlich wird der Verband die beiden Bayernligen keineswegs einteilen, sondern nach Fakten und die sind in diesem Fall primär Kilometer.