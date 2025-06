Bayernliga-Einteilung: Es gibt keine Härtefälle

34 Teams in zwei Staffeln: Der Verbands-Spielausschuss des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) mit Spielleiter Josef Janker an der Spitze hat die Einteilung der Bayernligen für die Spielzeit 2025/26 mit den verantwortlichen Spielleitern abgestimmt und beschlossen.





"Die bayerischen Fußballfans dürfen sich auf zwei hoch attraktive Bayernligen mit zahlreichen Derbys und Top-Duellen zwischen ambitionierten Klubs, die sich den Regionalliga-Aufstieg zum Ziel gesetzt haben, freuen. Erfreulich ist, dass es in diesem Jahr bei der Einteilung keine Härtefälle gab und wir damit die Belastung, was Fahrzeiten und Entfernungen angeht, für alle beteiligten Vereine geringhalten konnten“, erklärt Verbands-Spielleiter Josef Janker.





Sowohl in der Bayernliga Nord als auch in der Bayernliga Süd gehen in der Saison 2025/26 jeweils 17 Teams an den Start. Die beiden Regionalliga-Absteiger treffen nicht aufeinander: Der FC Eintracht Bamberg wurde der Bayernliga Nord zugeordnet, Türkgücü München geht in der kommenden Spielzeit in der Bayernliga Süd auf Punktejagd. Neu dabei sind zudem sieben Aufsteiger aus den fünf bayerischen Landesligen: Die fünf Landesliga-Meister FC Sturm Hauzenberg, SC Großschwarzenlohe, FC Coburg, FC Sportfreunde Schwaig und FC 1920 Gundelfingen sowie der FSV Stadeln und der TuS Geretsried, die sich als Landesliga-Vizemeister in der Relegation zur Bayernliga durchsetzen konnten.





Die Bayernligen starten am 20. Juli 2025 in die neue Spielzeit, letzter Spieltag ist am 16. Mai 2025. Die Spielpläne sollen in den kommenden 14 Tagen veröffentlicht werden.