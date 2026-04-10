Bayernliga: Drama in Erlbach, Pipinsried zurück in der Erfolgssur

Der SV Erlbach (rot) unterliegt dem TuS Geretsried (schwarz) und lässt wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen. – Foto: Charly Becherer

Der FC Pipinsried fährt gegen den SV Schalding-Heining nach zwei Niederlagen am Stück wieder einen Sieg ein, der SV Erlbach lässt gegen den TuS Geretsried wichtige Punkte liegen. Alle Spiele am 29. Spieltag der Bayernliga in der Übersicht.

Spiele am Freitag:

Der FC Pipinsried schlägt den SV Schalding-Heining souverän. Nach einer torlosen ersten Hälfte kamen die Gastgeber mit Schwung aus der Kabine und schlug dirkt zu. Sebastian Keßler bestrafte die schläfrige Schaldinger Hintermannschaft und markierte das 1:0 (47.). In der Folge blieb Pipinsried die tonangebende Mannschaft und belohnte sich in der 71. Minute mit dem 2:0.

Für die Vorentscheidung sorgte kurz darauf eine gelb-rote Karte für Mohamed Bekaj. Die Hoffnung der Gäste auf eine Aufholjagd war damit dahin. In der Nachspielzeit stellte Jaroud Kanze per Elfmeter dann noch den 3:0-Endstand her. Pipinsried ist mit dem Sieg nach zuletzt zwei Pleiten am Stück zurück in der Erfolgsspur.