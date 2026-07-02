Bayernliga-Derby am Bayerbacher Sportwochenende

Foto: Impression vom Relegationsspiel zwischen dem FC Dingolfing II und dem SV Sallach (22. Mai 2026) in Bayerbach

Vom 10. bis 12. Juli steht Bayerbach ganz im Zeichen des Fußballs. Im Rahmen des Sportwochenendes des Förderverein TSV Bayerbach e.V. wartet am Sonntag ein echter Härtetest auf zwei niederbayerische Rivalen: Um 16 Uhr treffen die SpVgg Landshut und die SpVgg Hankofen aufeinander. Für beide Teams ist es die Generalprobe vor dem Saisonstart.

Die beiden Ligakonkurrenten wollen die letzte Gelegenheit nutzen, um sich den Feinschliff für den Pflichtspielauftakt zu holen. Gespielt wird in Bayerbach, der Eintritt kostet drei Euro. Die Einnahmen werden für einen wohltätigen Zweck gespendet.