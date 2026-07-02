Bayernliga-Derby am Bayerbacher Sportwochenende

Vom 10. bis 12. Juli steht Bayerbach ganz im Zeichen des Fußballs. Im Rahmen des Sportwochenendes des Förderverein TSV Bayerbach e.V. wartet am Sonntag ein echter Härtetest auf zwei niederbayerische Rivalen: Um 16 Uhr treffen die SpVgg Landshut und die SpVgg Hankofen aufeinander. Für beide Teams ist es die Generalprobe vor dem Saisonstart.
Die beiden Ligakonkurrenten wollen die letzte Gelegenheit nutzen, um sich den Feinschliff für den Pflichtspielauftakt zu holen. Gespielt wird in Bayerbach, der Eintritt kostet drei Euro. Die Einnahmen werden für einen wohltätigen Zweck gespendet.
Bereits um 14 Uhr bestreitet Gastgeber TSV Bayerbach sein Vorbereitungsspiel gegen Bezirksliga-Aufsteiger DJK SV Adlkofen.
Neben den beiden Herrenspielen bietet das Sportwochenende ein umfangreiches Rahmenprogramm. Auf dem Plan stehen unter anderem das traditionelle AH-Turnier, sieben Jugendturniere mit insgesamt 54 Mannschaften sowie der erste Auftritt der neu gegründeten Damenmannschaft des TSV Bayerbach. Als Schirmherrin konnte Paralympic-Star Anna Schaffelhuber gewonnen werden.