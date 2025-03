Bayernliga 🗣: De Prato verzückt – FCPs Steinberger übt Selbstkritik

Florian De Prakto, Trainer des TSV Gr├╝nwald: ┬╗Starkes Spiel unserer Mannschaft. Die Mentalit├Ąt war heute sehr stark. Die zwei brutalen Einladungen unsererseits, jeweils kurz nach Spielbeginn, sind oftmals ein Genickbruch. Unsere Mannschaft hat heute aber immer daran geglaubt und sonst sehr wenig zugelassen. Die harte und disziplinierte Arbeit wurde belohnt und hat uns einen verdienten Dreier eingebracht. Wir sind auf einem sehr guten Weg, wenn ich sehe, was wir teilweise f├╝r spielerische L├Âsungen finden und mit welchem Siegeswillen wir heute aufgetreten sind. Respekt an unsere Jungs.┬ź

Josef Steinberger, Trainer des FC Pipinsried: "Wir haben eigentlich sehr gut ins Spiel gefunden. Wir waren auch schon immer wieder gef├Ąhrlich, ohne dann eben in F├╝hrung gehen zu k├Ânnen. Und dann haben wir den Gegner immer wieder ins Spiel kommen lassen. Wenn man defensiv zu wenig Bereitschaft an den Tag legt, zu wenig Zweikampfverhalten und insgesamt dann einfach in allen Belangen ist es nicht ausreichend, um f├╝r uns ein wichtiges Spiel erfolgreich gestalten zu k├Ânnen. So haben wir uns eine unn├Âtige Niederlage eingefangen, die wir uns leider selbst zuschreiben m├╝ssen und da nehme ich mich selbst in die Kritik mit ein. Ich habe es ├╝ber die Woche und auch w├Ąhrend des Spiels mit meinen Ma├čnahmen nicht geschafft, die Mannschaft dahin zu bringen, das Spiel gewinnen zu k├Ânnen. Das, was heute am Kunstrasen erforderlich gewesen w├Ąre, das war einfach ein anderes Spiel als gegen Sonthofen oder als auch das, das uns die n├Ąchsten Wochen erwartet. Da bin ich auch selbstkritisch und fasse mir an die eigene Nase. Deswegen ein entt├Ąuschendes Wochenende f├╝r uns."

Lukas Lechner, Trainer des SV Erlbach: ┬╗Es war heute eine sehr ausgeglichen Partie und jedes Team hatte gute Phasen im Spiel. Aufgrund der Platzverh├Ąltnisse entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel mit vielen Zweik├Ąmpfen. Unsere Mannschaft zeigte nach der ungl├╝cklichen Niederlage gegen N├Ârdlingen eine gute Leistung und wir sind absolut zufrieden einen Punkt gegen starke Kotterner mit nach Hause zu nehmen.┬ź

Roman Langer, Trainer des SV Heimstetten: ┬╗Eine bittere Niederlage. Angesichts unserer klaren Torchancen h├Ątten wir uns heute mit drei Punkten belohnen m├╝ssen. Leider haben wir in der zweiten Halbzeit etwas den Rhythmus verloren, auch aufgrund vieler fragw├╝rdiger Entscheidungen und langen Unterbrechungen. Am Ende hatten wir zwei ungl├╝ckliche Situationen, bei denen wir nicht gut ausschauen gegen uns. Aus einer resultierte dann das Gegentor.┬ź

Felix Hirschnagl, Trainer des TSV 1860 M├╝nchen II: ┬╗Wir haben heute ein sehr engagiertes und intensives Bayernligaspiel gesehen. F├╝r meine Mannschaft hab ich nur lobende Worte ├╝brig. Wir haben die Duelle sehr couragiert gef├╝hrt und haben in den schwierigen Phasen viel Herz gezeigt. Nach 60 Tagen Vorbereitung wussten wir noch nicht ganz, wo wir stehen. Wenn wir allerdings unsere Gro├čchancen nehmen, h├Ątten wir das Spiel auch ziehen k├Ânnen. Gegen ein starkes Memmingen mussten wir zudem im Positionsspiel zulegen. Der Ballbesitz ist uns einfach sehr wichtig und unsere Entwicklung ist hier noch lange nicht abgeschlossen. Zudem habe ich der Mannschaft gesagt, dass wir in der Hinrunde in solchen Spielen oft den K├╝rzeren gezogen haben. Jetzt bremst uns das spielfreie Wochenende leider etwas aus. Da m├╝ssen wir jetzt nochmal durch. Und dann hauen wir weiterhin alles raus. Danke auch an die zahlreichen Fans, die hier heute unsere Jungs lautstark unterst├╝tzt haben. Und abschlie├čend auch ein dickes Kompliment an das Schiedsrichtertrio ÔÇô tolle und menschliche Spielf├╝hrung.┬ź