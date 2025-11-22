Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Im Stadion am Deininger Weg gibt es kein Bayernliga-Fußball zu sehen am Samstagnachmittag. – Foto: Zink
Bayernliga-Chaos! »Einfach frustrierend«: Zwei Kurzfrist-Absagen
Bayernliga Nord, der Samstag: Die SpVgg SV Weiden muss unverrichteter Dinge aus Neumarkt wieder heimfahren – genauso wie Neudrossenfeld aus Würzburg
Am Freitagabend hätte sich der ASV Cham die Fahrt nach Erlangen sparen können. Das Schiedsrichtergespann entschied vor Ort, dass das Bayernligaspiel nicht durchgeführt werden kann. Der Boden zu gefroren, das Verletzungsrisiko zu hoch, hieß es. Genauso wie den Chamern ergeht es tags darauf der SpVgg SV Weiden. Auch sie war bereits nach Neumarkt gereist, und auch hier entschieden die Unparteiischen nach einer Platzbegehung, das Spiel nicht anzupfeifen. Um 13.20 Uhr (Anstoß 14 Uhr) herrschte Klarheit. Und auch der TSV Neudrossenfeld muss sich ärgern. Die weite Reise zum Würzburger FV haben die Oberfranken umsonst auf sich genommen. Auch hier gab es die Absage erst vor Ort. Was für ein Chaos!
Die Partien in Großschwarzenlohe und Stadeln waren schon vorab abgesagt worden. Damit bleiben von den sieben Samstags-Partien in der Bayernliga Nord nur mehr drei übrig.
Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): „Es ist einfach frustrierend. Wir fahren nach Neumarkt, in der Nacht herrschen minus acht Grad, jetzt sind es rund null Grad – da braucht man kein Experte sein, um zu wissen, dass ein Platz unter solchen Bedingungen nicht auftauen kann. Für die Mannschaft, den Verein und all die Leute, die Zeit und Energie investieren, ist es kaum nachvollziehbar, dass wir erst hier erfahren, dass der Platz unbespielbar ist. Diese Situation ist für uns mehr als enttäuschend und wirft keine seriöse Sicht auf die entscheidenden Personen aus Neumarkter Seite die dieses Spiel austragen wollten.“