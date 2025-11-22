 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligabericht
Im Stadion am Deininger Weg gibt es kein Bayernliga-Fußball zu sehen am Samstagnachmittag.
Im Stadion am Deininger Weg gibt es kein Bayernliga-Fußball zu sehen am Samstagnachmittag. – Foto: Zink

Bayernliga-Chaos! »Einfach frustrierend«: Zwei Kurzfrist-Absagen

Bayernliga Nord, der Samstag: Die SpVgg SV Weiden muss unverrichteter Dinge aus Neumarkt wieder heimfahren – genauso wie Neudrossenfeld aus Würzburg

Am Freitagabend hätte sich der ASV Cham die Fahrt nach Erlangen sparen können. Das Schiedsrichtergespann entschied vor Ort, dass das Bayernligaspiel nicht durchgeführt werden kann. Der Boden zu gefroren, das Verletzungsrisiko zu hoch, hieß es. Genauso wie den Chamern ergeht es tags darauf der SpVgg SV Weiden. Auch sie war bereits nach Neumarkt gereist, und auch hier entschieden die Unparteiischen nach einer Platzbegehung, das Spiel nicht anzupfeifen. Um 13.20 Uhr (Anstoß 14 Uhr) herrschte Klarheit. Und auch der TSV Neudrossenfeld muss sich ärgern. Die weite Reise zum Würzburger FV haben die Oberfranken umsonst auf sich genommen. Auch hier gab es die Absage erst vor Ort. Was für ein Chaos!

Die Partien in Großschwarzenlohe und Stadeln waren schon vorab abgesagt worden. Damit bleiben von den sieben Samstags-Partien in der Bayernliga Nord nur mehr drei übrig.

Heute, 14:00 Uhr
ASV Neumarkt
ASV NeumarktASV Neumarkt
SpVgg SV Weiden
SpVgg SV WeidenSpVgg Weiden
Abgesagt

Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): „Es ist einfach frustrierend. Wir fahren nach Neumarkt, in der Nacht herrschen minus acht Grad, jetzt sind es rund null Grad – da braucht man kein Experte sein, um zu wissen, dass ein Platz unter solchen Bedingungen nicht auftauen kann. Für die Mannschaft, den Verein und all die Leute, die Zeit und Energie investieren, ist es kaum nachvollziehbar, dass wir erst hier erfahren, dass der Platz unbespielbar ist. Diese Situation ist für uns mehr als enttäuschend und wirft keine seriöse Sicht auf die entscheidenden Personen aus Neumarkter Seite die dieses Spiel austragen wollten.“


Diese Begegnungen können stattfinden:

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Bayern Hof
SpVgg Bayern HofBayern Hof
DJK Gebenbach
DJK GebenbachGebenbach
14:00


Heute, 14:00 Uhr
FC Eintracht Bamberg 2010
FC Eintracht Bamberg 2010FCE Bamberg
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt II
14:00


Heute, 16:00 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn II
SC Eltersdorf
SC EltersdorfEltersdorf
16:00live



Witterungsbedingt abgesagt:

Heute, 14:00 Uhr
SC Großschwarzenlohe
SC GroßschwarzenloheGroß`lohe
SV Fortuna Regensburg
SV Fortuna RegensburgSV Fortuna
Abgesagt




Heute, 14:00 Uhr
Würzburger FV
Würzburger FVWürzburgerFV
TSV Neudrossenfeld
TSV NeudrossenfeldNeudrossenf.
Abgesagt

