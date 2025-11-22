Bayernliga-Chaos! »Einfach frustrierend«: Zwei Kurzfrist-Absagen

Am Freitagabend hätte sich der ASV Cham die Fahrt nach Erlangen sparen können. Das Schiedsrichtergespann entschied vor Ort, dass das Bayernligaspiel nicht durchgeführt werden kann. Der Boden zu gefroren, das Verletzungsrisiko zu hoch, hieß es. Genauso wie den Chamern ergeht es tags darauf der SpVgg SV Weiden. Auch sie war bereits nach Neumarkt gereist, und auch hier entschieden die Unparteiischen nach einer Platzbegehung, das Spiel nicht anzupfeifen. Um 13.20 Uhr (Anstoß 14 Uhr) herrschte Klarheit. Und auch der TSV Neudrossenfeld muss sich ärgern. Die weite Reise zum Würzburger FV haben die Oberfranken umsonst auf sich genommen. Auch hier gab es die Absage erst vor Ort. Was für ein Chaos!

Die Partien in Großschwarzenlohe und Stadeln waren schon vorab abgesagt worden. Damit bleiben von den sieben Samstags-Partien in der Bayernliga Nord nur mehr drei übrig.