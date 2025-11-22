Im Stadion am Deininger Weg gibt es kein Bayernliga-Fußball zu sehen am Samstagnachmittag. – Foto: Zink

Bayernliga-Chaos! »Ein Witz, frustrierend«: Drei Kurzfrist-Absagen Bayernliga Nord, der Samstag: Die SpVgg SV Weiden muss unverrichteter Dinge aus Neumarkt wieder heimfahren – genauso wie Neudrossenfeld aus Würzburg und Ingolstadt aus Bamberg Verlinkte Inhalte Bayernliga Nord FCE Bamberg Eltersdorf ASV Neumarkt SSV Jahn II + 10 weitere

Am Freitagabend hätte sich der ASV Cham die Fahrt nach Erlangen sparen können. Das Schiedsrichtergespann entschied vor Ort, dass das Bayernligaspiel nicht durchgeführt werden kann. Der Boden zu gefroren, das Verletzungsrisiko zu hoch, hieß es.



Genauso wie den Chamern ergeht es tags darauf der SpVgg SV Weiden. Auch sie war bereits nach Neumarkt gereist, und auch hier entschieden die Unparteiischen nach einer Platzbegehung, das Spiel nicht anzupfeifen. Um 13.20 Uhr (Anstoß 14 Uhr) herrschte Klarheit. Und auch der TSV Neudrossenfeld muss sich ärgern. Die weite Reise zum Würzburger FV haben die Oberfranken umsonst auf sich genommen. Auch hier gab es die Absage erst vor Ort. Das gleiche Bild beim Heimspiel des FC Eintracht Bamberg gegen den FC Ingolstadt II – Absage erst durch die Schiedsrichter. Was für ein Chaos!



Die Partien in Großschwarzenlohe und Stadeln waren schon vorab abgesagt worden. Damit bleiben von den sieben Samstags-Partien in der Bayernliga Nord nur mehr zwei übrig.



Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): „Es ist einfach frustrierend. Wir fahren nach Neumarkt, in der Nacht herrschen minus acht Grad, jetzt sind es rund null Grad – da braucht man kein Experte sein, um zu wissen, dass ein Platz unter solchen Bedingungen nicht auftauen kann. Für die Mannschaft, den Verein und all die Leute, die Zeit und Energie investieren, ist es kaum nachvollziehbar, dass wir erst hier erfahren, dass der Platz unbespielbar ist. Diese Situation ist für uns mehr als enttäuschend und wirft keine seriöse Sicht auf die entscheidenden Personen aus Neumarkter Seite die dieses Spiel austragen wollten.“









Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter TSV Neudrossenfeld): „Es ist ja nachvollziehbar, wenn Würzburg bei ihrem Lauf spielen wollte, aber ein bisschen realistischer hätte man die Bedingungen dann schon einschätzen können. Du reist zwei Stunden an, hast nicht wenige Kosten und dann stellen die Schiedsrichter die Unbespielbarkeit fest, was dem Gastgeber auch möglich gewesen wäre. Wir hatten dies aus der Ferne schon befürchtet – dass es nun tatsächlich so kam, ist natürlich ein Witz und ärgerlich.“ Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter TSV Neudrossenfeld): „Es ist ja nachvollziehbar, wenn Würzburg bei ihrem Lauf spielen wollte, aber ein bisschen realistischer hätte man die Bedingungen dann schon einschätzen können. Du reist zwei Stunden an, hast nicht wenige Kosten und dann stellen die Schiedsrichter die Unbespielbarkeit fest, was dem Gastgeber auch möglich gewesen wäre. Wir hatten dies aus der Ferne schon befürchtet – dass es nun tatsächlich so kam, ist natürlich ein Witz und ärgerlich.“



Diese Begegnungen können stattfinden:





Heute, 14:00 Uhr SpVgg Bayern Hof Bayern Hof DJK Gebenbach Gebenbach







Heute, 16:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II SC Eltersdorf Eltersdorf 16:00







Witterungsbedingt außerdem abgesagt:















