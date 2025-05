Bayernliga-Bomber Bachhuber (28) beendet seine Karriere – Pipinsried kämpfte um Verbleib

Pipinsried – Als der Abpfiff ertönte, stand fest: Der FC Pipinsried spielt auch nächste Saison in der Bayernliga Süd . 0:2 verloren, zuhause gegen den TSV Kottern . Doppelt bitter: Der direkte Konkurrent SV Erlbach verlor sang- und klanglos gegen den SV Kirchanschöring mit 0:4. Ein Punkt hätte zur Relegation gereicht. Ein Punkt für zwei weitere Highlight-Spiele für den Dorfklub, ein Punkt, der Michael Bachhuber vielleicht den perfekten Abschied beschert hätte.

Erst in den letzten Tagen habe Bachhuber realisiert, dass die Bayernliga und der FC Pipinsried jetzt ohne ihn auskommen müsse. Und andersherum. Grund für das Karriereende sei, dass er mehr Zeit mit der Familie verbringen wolle. Bereits im Winter fasste er den Entschluss, sich mehr seiner Frau und seinem dreijährigen Sohn widmen zu wollen. „Die Zeit vergeht so schnell. Mit dem Fußball bleibt so viel auf der Strecke“. Auch wenn es den Dauerbrenner noch in den Füßen juckt, zeigte er sich „sehr glücklich mit der Entscheidung“.

„In dem Moment war das eine große Enttäuschung“, gesteht Bachhuber im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Ich muss ehrlich sagen, dass ich sehr emotional war“. Denn für den 28-Jährigen sollte es das letzte Fußballspiel sein – zumindest vorerst. Denn: „Man weiß ja nie, was kommt“.

Regionalligisten bemühen sich um Bachhuber: „Noch mehr Aufwand, noch mehr Training und Fahrerei“

Der Verein habe seine Entscheidung zwar sehr gut aufgenommen, sagte Bachhuber – doch mit einem weinenden Auge. Verständlich, zählt „Bachi“ doch zu den absoluten Leistungsträgern des FCP. Zehn Tore, dazu vierzehn Auflagen – entsprechend bemühte sich Pipinsried um die Dienste der Scorermaschine. Auch eine Beschäftigung in Teilzeit lag auf dem Tisch. Weniger Training, öfter auf der Bank sitzen. „Hauptsache, du bleibst bei uns“, lautete das Motto des Vereins. Doch dafür sei Bachhuber „zu sehr Sportler durch und durch. Wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig“.

Auch andere Mannschaften bemühten sich um die Dienste des 28-Jährigen – darunter auch Teams aus der Regionalliga Bayern. Dies würde jedoch „noch mehr Aufwand bedeuten, noch mehr Training und Fahrerei.“ So groß der Reiz auch ist, für Bachhuber hat die Familie oberste Priorität.

Für eben jene Liga fehlte dem FC Pipinsried am Ende nicht viel. In den entscheidenden Momenten ließ der FCP jedoch die Konstanz und Kaltschnäuzigkeit missen. „Dumme Niederlagen, blöde Gegentore – wir haben zu oft unsere Hausaufgaben nicht gemacht“. Ganz im Gegensatz zur Konkurrenz, wie Memmingen. „Aber ich glaube, wir waren auch noch nicht bereit dafür“, gesteht Bachhuber. „Ich weiß auch nicht, ob wir die Relegation geschafft hätten. Erlbach hat uns überrollt (0:3, Anm. d. Red.) und jetzt sind auch sie an Hankhofen-Hailing gescheitert“.

76 Tore und 43 Assists: Bachhuber mit vielen schönen Erinnerungen

Stichwort Erlbach: Rückblickend auf seine verletzungsfreie Karriere bleibt das Rückspiel der Bayernliga Saison beim SVE sicher in schöner Erinnerung – trotz der deutlichen Niederlage. „Das war irre! Vor so vielen Leuten zu spielen, war einfach geil“. Über 1.700 Zuschauer hatten den Weg in die Holzbau Grübl Arena gefunden, um sich das Duell um den Aufstieg anzuschauen.

Und was bleibt sonst? Sicherlich das erste Spiel gegen seine alte Liebe, den FC Deisenhofen – ein „komischer Moment, plötzlich gegen den FCD zu spielen“. Große Zurückhaltung zeigte Bachhuber allerdings nicht und netzte gleich zum zwischenzeitlichen 1:1. Nach 90 Minuten hieß es 5:1 für Pipinsried, Bachhuber sammelte neben seinem Tor auch noch einen Assist – so begrüßt man wohl seine alten Kollegen. Unvergessen bleibt zudem sein schönes Tor im Relegationsrückspiel gegen den FC Unterföhring, damals dann auch für den FC Deisenhofen.

76 Tore, 43 Assists in fünf Jahren Bayernliga – mit Michael Bachhuber verlässt ein begnadeter Kicker die Liga. Dem Fußball wird Bachhuber auf jeden Fall immer treu bleiben, versprach er. Als Fan wird er bei seinen Mannschaften – Geretsried, Deisenhofen, Pipinsried – sicherlich öfter am Spielfeldrand zu sehen sein und vielleicht ja auch nochmal als Spieler auf der grünen Wiese. (mg)