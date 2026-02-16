Bayernliga bis BZL: Ekici knipst doppelt – Schwaig & Kastl laufen heiß

"Spektakel im Schnee", titelte der FC Fürstenried nach dem Zwölf-Tore-Schützenfest des Kreisligisten gegen MTV München . Nach einem frühen Tor von Skodic und einem Kaltner-Doppelpack sah es zunächst nach einem klaren MTV-Sieg aus. Doch der Kreisligist schlug noch vor der Pause eindrucksvoll zurück: Ex-Profi Emre Tunc und Bujar Emini trafen jeweils dreifach. Am Ende siegte der Kreisligist mit 7:5.

Beim zweiten Duell am Sonntag zwischen Bezirksligist und Kreisligist, setzte sich das höherklassige Team durch. Huppert und Metten brachten Waldeck bei Haidhausen mit 2:0 in Front. Seizinger besorgte den 3:1-Endstand.

Bezirksliga gegen Bezirksliga: Ekici trifft erstmals – Gremm zum dritten Mal in Serie

Ein Krimi zwischen den Bezirksligisten Aschheim und Kammerberg entschied der FCA für sich. Dank seines Königstransfers. Mehmet Ekici, langjähriger Fußballprofi, ebnete dem Spitzenteam der Ost-Staffel mit zwei Toren den Weg.

Der SV Miesbach unterlag am Sonntagnachmittag dem Überraschungsteam SV Walpertskirchen mit 3:2. Ex-Landesliga-Kicker Nils Wölken gelangen für den Spitzenreiter der Nord-Staffel ein Tor und eine Vorlage.

Lenny Gremm hat erneut für seinen neuen Verein getroffen. Der ehemalige Stürmer des Kirchheimer SC und einstige Kreisklassen-Torschützenkönig traf gegen Neufraunhofen schon wieder im FCL-Trikot. Der Treffer zum 2:2 war bereits sein drittes Tor im vierten Test.

Der SV Waldperlach und der SV Pullach trennten sich in einem Spiel mit Überlänge 2:2-Unentschieden. Für die Raben traf Maurus Miller doppelt. Simon Batholomae besorgte spät den Ausgleich. Fatih Spor Ingolstadt hat dagegen wieder verloren. Nach dem 4:3-Erfolg gegen Eitensheim unterlag das Bezirksliga-Schlusslicht deutlich gegen den VfR Neuburg (Bezirksliga Schwaben Nord).

Landesliga gegen Bezirksliga: Ampfingt trotzt SSV – Altenerding und SVU verkaufen sich teuer

Bei den Duellen zwischen Landesligisten und Bezirksligisten am Sonntag setzte sich zweimal die höherklassige Mannschaft durch. Allein dem TSV Ampfing gelang in Eggenfelden eine kleine Überraschung. Dank eines Eigentors und des Tores von Ex-Löwen Berat Akcay spielten die Schweppermänner 2:2.

Die SpVgg Altenerding unterlag dagegen bei Landesliga-Spitzenreiter Landshut klar mit 4:1. „Ein sehr zufriedenstellender Test. Wir konnten mit einer sehr jungen Mannschaft gegen eine gute Bezirksliga-Mannschaft aus Oberbayern viele Akzente setzen", kommentierte Max Maier, sportlicher Leiter des Landesligisten.

Der TSV 1865 testete am Wochenende gleich doppelt: Nach dem 4:4 gegen den TSV Grünwald trafen die Dachauer auch gegen Bezirksligist SV Untermenzing viermal. Für den SVU startete Winter-Neuzugang Mateusz Cichon. Landesliga gegen Landesliga: Schwabing und Kastl siegen – SVM verliert in der Fremde

Der FC Schwabing hat derweil im Schneegestöber gegen den TSV Jetzendorf gewonnen. Youngster Noah Becker (kam aus Belgien) traf dabei erstmals laut FuPa-Datenbank im FCS-Trikot. Beim TSV kam derweil erneut Ex-NLZ-Spieler Benedikt Holzmeier zum Einsatz. "Genau die Mentalität, die wir für den Re-Start brauchen!", kommentierte der FCS den Sieg auf Instagram. Leer ging dagegen am Sonntag Manching aus. Der Landesligazehnte unterlag bei Bad Abbach mit 2:1. Das SVM-Tor erzielte Neumayer nach Peric-Vorlage.