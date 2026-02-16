 2026-02-09T08:36:21.830Z

Testspiel

Bayernliga bis BZL: Ekici knipst doppelt – Schwaig & Kastl laufen heiß

Testspielhighlights am Sonntag: Landesliga-Neuzugang des FCL trifft erneut – MTV gibt 3:0 her

von Boris Manz · Heute, 15:52 Uhr · 0 Leser
– Foto: Martin Alberer

Zahlreiche oberbayerische Teams von der Bezirksliga bis zur Bayernliga waren am Sonntag, dem 15. Februar, im Einsatz. Alle Duelle der Spitzenteams im Überblick.

Bezirksliga gegen Kreisliga: MTV München unterliegt im Schneegestöber – SVW gibt sich keine Blöße

Gestern, 12:30 Uhr
FC Fürstenried
FC FürstenriedFC Fürstenried
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
7
5
Abpfiff

"Spektakel im Schnee", titelte der FC Fürstenried nach dem Zwölf-Tore-Schützenfest des Kreisligisten gegen MTV München. Nach einem frühen Tor von Skodic und einem Kaltner-Doppelpack sah es zunächst nach einem klaren MTV-Sieg aus. Doch der Kreisligist schlug noch vor der Pause eindrucksvoll zurück: Ex-Profi Emre Tunc und Bujar Emini trafen jeweils dreifach. Am Ende siegte der Kreisligist mit 7:5.

Gestern, 14:30 Uhr
SpVgg 1906 Haidhausen
SpVgg 1906 HaidhausenHaidhausen
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
1
3
Abpfiff

Beim zweiten Duell am Sonntag zwischen Bezirksligist und Kreisligist, setzte sich das höherklassige Team durch. Huppert und Metten brachten Waldeck bei Haidhausen mit 2:0 in Front. Seizinger besorgte den 3:1-Endstand.

Bezirksliga gegen Bezirksliga: Ekici trifft erstmals – Gremm zum dritten Mal in Serie

Gestern, 14:30 Uhr
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
3
2
Abpfiff

Ein Krimi zwischen den Bezirksligisten Aschheim und Kammerberg entschied der FCA für sich. Dank seines Königstransfers. Mehmet Ekici, langjähriger Fußballprofi, ebnete dem Spitzenteam der Ost-Staffel mit zwei Toren den Weg.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
2
3
Abpfiff

Der SV Miesbach unterlag am Sonntagnachmittag dem Überraschungsteam SV Walpertskirchen mit 3:2. Ex-Landesliga-Kicker Nils Wölken gelangen für den Spitzenreiter der Nord-Staffel ein Tor und eine Vorlage.

Gestern, 14:30 Uhr
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
SV Neufraunhofen
SV NeufraunhofenNeufraunhof.
2
2
Abpfiff

Lenny Gremm hat erneut für seinen neuen Verein getroffen. Der ehemalige Stürmer des Kirchheimer SC und einstige Kreisklassen-Torschützenkönig traf gegen Neufraunhofen schon wieder im FCL-Trikot. Der Treffer zum 2:2 war bereits sein drittes Tor im vierten Test.

Gestern, 14:30 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
2
2
Abpfiff

Der SV Waldperlach und der SV Pullach trennten sich in einem Spiel mit Überlänge 2:2-Unentschieden. Für die Raben traf Maurus Miller doppelt. Simon Batholomae besorgte spät den Ausgleich. Fatih Spor Ingolstadt hat dagegen wieder verloren. Nach dem 4:3-Erfolg gegen Eitensheim unterlag das Bezirksliga-Schlusslicht deutlich gegen den VfR Neuburg (Bezirksliga Schwaben Nord).

Gestern, 17:00 Uhr
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
VfR Neuburg
VfR NeuburgVfR Neuburg
1
6
Abpfiff

Landesliga gegen Bezirksliga: Ampfingt trotzt SSV – Altenerding und SVU verkaufen sich teuer

Gestern, 18:00 Uhr
SSV Eggenfelden
SSV EggenfeldenEggenfelden
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
2
2
Abpfiff

Bei den Duellen zwischen Landesligisten und Bezirksligisten am Sonntag setzte sich zweimal die höherklassige Mannschaft durch. Allein dem TSV Ampfing gelang in Eggenfelden eine kleine Überraschung. Dank eines Eigentors und des Tores von Ex-Löwen Berat Akcay spielten die Schweppermänner 2:2.

Gestern, 12:30 Uhr
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
4
1

Die SpVgg Altenerding unterlag dagegen bei Landesliga-Spitzenreiter Landshut klar mit 4:1. „Ein sehr zufriedenstellender Test. Wir konnten mit einer sehr jungen Mannschaft gegen eine gute Bezirksliga-Mannschaft aus Oberbayern viele Akzente setzen", kommentierte Max Maier, sportlicher Leiter des Landesligisten.

Gestern, 13:00 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
4
2

Der TSV 1865 testete am Wochenende gleich doppelt: Nach dem 4:4 gegen den TSV Grünwald trafen die Dachauer auch gegen Bezirksligist SV Untermenzing viermal. Für den SVU startete Winter-Neuzugang Mateusz Cichon.

Landesliga gegen Landesliga: Schwabing und Kastl siegen – SVM verliert in der Fremde

Gestern, 11:00 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
1
0

Der FC Schwabing hat derweil im Schneegestöber gegen den TSV Jetzendorf gewonnen. Youngster Noah Becker (kam aus Belgien) traf dabei erstmals laut FuPa-Datenbank im FCS-Trikot. Beim TSV kam derweil erneut Ex-NLZ-Spieler Benedikt Holzmeier zum Einsatz. "Genau die Mentalität, die wir für den Re-Start brauchen!", kommentierte der FCS den Sieg auf Instagram.

Leer ging dagegen am Sonntag Manching aus. Der Landesligazehnte unterlag bei Bad Abbach mit 2:1. Das SVM-Tor erzielte Neumayer nach Peric-Vorlage.

Gestern, 13:30 Uhr
TSV Bad Abbach
TSV Bad AbbachBad Abbach
SV Manching
SV ManchingManching
2
1
Abpfiff

Kastl hat derweil erneut den SV Aubing geschlagen. Wie im Landesliga-Rückspiel im November (4:3) setzte sich auch im Testspiel der TSV durch. Nach der frühen SVA-Führung durch Neuzugang Zouaidi sorgten Pichler, Spinner, Unterholzner, Hofmann und Auberger für eine zwischenzeitliche klare 5:1-Führung. Kurz vor Schluss gelang Tomic noch der 2:5-Anschlusstreffer.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
2
5
Abpfiff

Bayernliga gegen Landesliga: Schwaig schlägt Wasserburg vor Test gegen Regionalligisten

Gestern, 14:00 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
3
1

Schwaig testete als einziger oberbayerischer Bayernligist erst am Sonntag – und fertigten Wasserburg mit 3:1 ab. Sommer, Gaedke und Günzel trafen für die Sportfreunde. Den Wasserburger Treffer zum zwischenzeitlichen 1:2 erzielte Köck. Bei den Löwen kam Burghausen-Neuzugang Felix Obermaier zu einem Kurzeinsatz. "Ein intensiver Vergleich auf gutem Niveau", kommentierte der FCS das Spiel auf Instagram. Im letzten Vorbereitungsspiel steht für die Mannschaft von Christian Donbeck noch ein Highlight an. Am Samstag, den 21. Februar, gastiert der FCS um 14 Uhr beim TSV Buchbach.

Alle weiteren Testspiele am Sonntag, dem 15. Februar 2026