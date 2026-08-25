Bayernliga bis Bezirksliga: Diese Teams in Franken sind ungeschlagen Update: Wer in Ober-, Mittel- und Unterfranken noch ohne Niederlage ist +++ Alle unbesiegten Mannschaften der Region im Überblick von btfm · Heute, 16:08 Uhr · 0 Leser

Weiter ungeschlagen in der Bayernliga Nord: Der TSV Kornburg nach dem 2:0-Erfolg gegen Fortuna Regensburg. – Foto: Florian Würthele

Der 1. FC Nürnberg und die Würzburger Kickers sind in der Liga noch ungeschlagen, aber auch einige Amateurteams aus Franken trotzen der ersten Pleite. Die Übersicht der Top-Teams aus Franken (Stand: 25. August, 16:00 Uhr).

Regionalliga Bayern Bis zum 25. August blieb der TSV Aubstadt ungeschlagen – und hielt damit am längsten aller fränkischen Teams in der Regionalliga Bayern durch. Gegen 1860 München setzte es die erste Saisonniederlage.

Bayernliga Nord Auch beim FC Eintracht Bamberg ist die Ungeschlagenen-Serie gerissen: Gegen den aktuell formstarken Würzburger FV unterlagen die Domreiter erstmals in dieser Bayernliga-Saison. Ein fränkisches Bayernliga-Team sträubt sich aktuell aber noch gegen die erste Saison-Niederlage. Der TSV Kornburg ist nach dem 2:0 gegen Fortuna Regensburg weiter unbesiegt.

Landesliga Nordost Der perfekte Saisonstart der Mögeldorfer ist nach fünf Spielen gerissen. Gegen Unterreichenbach setzte es für den Spitzenreiter die erste Niederlage. Dahinter tummelte sich in der Tabelle zunächst ein ungeschlagenes Quartett: Doch zuletzt kassierten Kalchreuth und Quelle Fürth ihre ersten Niederlagen. Ungeschlagen bleiben Eintracht Münchberg und der SC 04 Schwabach.

Klare Sache gegen den Aufsteiger: Der TSV Abtswind siegte im Landesliga-Spitzenspiel der Unbesiegten deutlich. – Foto: Hans Will

Landesliga Nordwest Aus drei mach zwei: Seit dem 5:0-Erfolg des TSV Abtswind gegen den SC Sylvia Ebersdorf am 15. August sind in der Landesliga Nordwest nur mehr zwei Teams ungeschlagen. Spitzenreiter Abtswind und der TSV Karlburg, die sich in der Liga bislang ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Bezirksliga Mittelfranken Nord Ungeschlagene Teams (2): ASV Vach, SV Schwaig Bezirksliga Mittelfranken Süd Ungeschlagene Teams (1): FC/DJK Burgoberbach Bezirksliga Oberfranken Ost Ungeschlagene Teams (2): FC Vorwärts Röslau, SV Mitterteich.

Fünf Spiele, 15 Punkte, nur ein Gegentor: Bezirksliga-Aufsteiger Haßfurt startet furios in die neue Saison. – Foto: Ryan Evans