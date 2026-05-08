Bayernliga-Befreiungsschlag verpasst: Erlangen kann es nicht fassen

Shqipran Skeraj und der ATSV Erlangen gingen trotz 2:1-Führung bei der Reserve des SSV Jahn Regensburg leer aus. – Foto: Ernst Blank

Nach dem Schlusspfiff in Regensburg herrscht beim ATSV Erlangen großer Frust, beschreibt es Trainer Shqipran Skeraj. Trotz einer Leistungssteigerung und einer zwischenzeitlichen Führung verlor seine Mannschaft mit 2:3 (1:1) gegen die Reserve des SSV Jahn Regensburg. Damit ist der ATSV im Kampf um den Bayernliga-Klassenerhalt nun auf Schützenhilfe angewiesen.

„Es ist sehr bitter, die Jungs können das noch gar nicht realisieren“, fasste Trainer Shqipran Skeraj die Stimmung nach dem 33. Spieltag der Bayernliga zusammen. „Das schmerzt, aber wir müssen weiter nach vorne schauen. Jetzt leiden wir, aber das ist wichtig für die Entwicklung der Charakter der Spieler.“

Das Spiel begann für die Gäste mit einem frühen Dämpfer, als Johannes Rehwald bereits in der 6. Minute zur Regensburger Führung traf. Die Erlanger fingen sich jedoch und kamen noch vor dem Pausenpfiff zum Ausgleich durch Lucas Markert (45.).

Nach dem Seitenwechsel drehte der ATSV die Partie zunächst komplett. In der 61. Minute vollendete Julian Vierengel einen sauber vorgetragenen Angriff zum 2:1. „Das Tor war einfach gut herausgespielt“, lobte Skeraj. Emil Rizai hatte über rechts vorbereitet und quer auf Markert gespielt, der den Ball geschickt für den heranstürmenden Vierengel durchsteckte. „Julian war für mich heute der beste Spieler auf dem Feld, er hat eine sehr gute Leistung gezeigt“, so der Coach.

Die Freude hielt jedoch nicht lange. Nach einem Abpraller im Anschluss an eine Standardsituation kam ein Regensburger im Strafraum zu Fall. Der Unparteiische entschied auf Elfmeter. „Unser Spieler wollte klären, aber ihr Innenverteidiger hat den Fuß gut vorgestellt. Das war ein berechtigter Elfmeter.“ Kelvin Onuigwe verwandelte zum 2:2.

In der Schlussphase suchte Erlangen die Entscheidung, lief jedoch in der 88. Minute in den entscheidenden Konter, den Jahns Lenny Schön zum 3:2-Endstand abschloss. „Die Jungs sind am Boden zerstört, weil wir alles dafür getan haben. Am Ende hat es nicht gereicht“, resümierte Skeraj. „Jetzt liegt es nicht mehr in unserer Hand. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und gegen Hof gewinnen – im Fußball kann immer alles passieren.“ Damit der ATSV den Klassenerhalt schafft, braucht es einen Sieg gegen Hof. Zeitgleich darf der Würzburger FV nicht gegen Regensburg gewinnen.