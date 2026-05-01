Bayernliga: Aufstieg! TSV Landsberg spielt nächste Saison Regionalliga

Der TSV 1860 München II unterlag dem FC Sturm Hauzenberg erneut. Die Junglöwen gingen bereits im Hinspiel leer aus. In der ersten Hälfte fielen keine Tore. Erst kurz vor dem Ablauf der regulären Spielzeit nahm die Partie Fahrt auf: Bastian Schmid traf zum 1:0 für die Gäste (85.). Zuvor musste sich die U21 der Löwen aber von Arin Garza verabschieden (82.). Dieser sah Rot und wurde des Platzes verwiesen. Die Tabellenplätze der beiden Mannschaften änderte sich aber nicht: 1860 thront weiterhin an der Spitze und Hauzenberg verweilt mit 22 Punkten im Keller auf dem 15. Platz.

TSV 1860 München II – FC Sturm Hauzenberg 0:1

TSV 1860 München II: Stefan Musa, Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Benedikt Hoppe, Arin Garza, Raphael Wach, Lucas Grancay (64. Mustafa Tekin), Lance Fiedler (89. Jamie Jenni), Cristian Leone (56. Sandro Porta), Fabio Wagner, Luis Pereira de Azambuja (73. Rron Gosalci) - Trainer: Alper Kayabunar - Co-Trainer: Vincent Saller

FC Sturm Hauzenberg: Christoph Obermüller, Alexander Kretz (94. Moritz Gerhartinger), Philipp Michl (58. Manuel Mader), Nico Wipplinger (22. Eralb Sinani), Philipp Schneider, Luca Canales Uhrmann, Fabian Reischl (73. Dominik Manzenberger), Florian Seibold, Hannes Fuchs, Kilian Heß (78. Anton Hobelsberger), Bastian Schmid - Trainer: Alexander Geiger - Trainer: Dominik Schwarz

Schiedsrichter: Korbinian Eßberger (Geiselhöring) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Bastian Schmid (85.)

Rot: Arin Garza (82./TSV 1860 München II/)



