Bayernliga: 7:1! Landsberg im Torrausch – FCD und Schlading siegen

Was für eine Abreibung für den FC Ismaning! Beim TSV Landsberg kamen die Jungs von Trainer Xhevat Muriqi komplett unter die Räder – 1:7 stand es bereits nach 53. Minuten. Seemüller (6. und 40 Minute), Auburger (36. und 42. Minute) und Sgodzaj (9. Minute) stellten früh die Weichen auf Kurs Heimsieg.

Nach der Pause ging das Scheibenschießen weiter: Pittrich erhöhte kurz nach dem Start in die zweite Halbzeit auf 6:0. Nachdem Cazorla der Ehrentreffer für Ismaning erzielt hatte, traf Fippl zum 7:1-Endstand.

Landsberg bleibt damit erster Verfolger des TSV 1860 II und weiter ein heißer Anwärter auf den Aufstieg in die Regionalliga. Ismaning steht mit 15 Punkten auf Platz elf.

TSV Landsberg – FC Ismaning 7:1

TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Lukas Bettrich, Kilian Pittrich, Benedikt Auburger, Jannik Fippl, Benito Alisanovic, Daniele Sgodzaj (65. Luca Dollinger), Maximilian Seemüller (71. Fares Ibrahim), Tadeus Henn (46. Luis Schäffler), Tino Reich (75. Levin Nuhanovic), Jeton Abazi (71. Moritz Ruprecht)

FC Ismaning: Maximilian Retzer, Daniel Weber, Gianluca Wild (71. Fabian Streibl), Altin Maxhuni, Alessio Thies (71. Serhii Shcherbyna), Siegfried Kübler (71. Adam Zouaidi), Philip Kuhn, Kevin Kozica (71. Agon Bashota), Vito Liuzza, Yazid Ouro-Akpo Adjai, Alessandro Cazorla (71. Cengiz Basaran)

Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt) - Zuschauer: 340

Tore: 1:0 Maximilian Seemüller (6.), 2:0 Daniele Sgodzaj (9.), 3:0 Benedikt Auburger (36.), 4:0 Maximilian Seemüller (40.), 5:0 Benedikt Auburger (42.), 6:0 Kilian Pittrich (47.), 6:1 Alessandro Cazorla (51.), 7:1 Jannik Fippl (53.)