Bayernliga: 7:1! Landsberg im Torrausch – FCD und Schalding siegen

Am Tag der Deutschen Einheit hat sich der FC Pipinsried drei Punkte gegen den TSV Kottern geholt. Tabellenführer TSV 1860 München II kam beim SV Kirchanschöring nicht über ein Unentschieden hinaus. Landsberg zeigte gegen Ismaning keine Gnade, während Deisenhofen und Schalding-Heining wichtige Siege einfuhren. Der 13. Spieltag in der Übersicht.
Was für eine Abreibung für den FC Ismaning! Beim TSV Landsberg kamen die Jungs von Trainer Xhevat Muriqi komplett unter die Räder – 1:7 stand es bereits nach 53. Minuten. Seemüller (6. und 40 Minute), Auburger (36. und 42. Minute) und Sgodzaj (9. Minute) stellten früh die Weichen auf Kurs Heimsieg.
Nach der Pause ging das Scheibenschießen weiter: Pittrich erhöhte kurz nach dem Start in die zweite Halbzeit auf 6:0. Nachdem Cazorla der Ehrentreffer für Ismaning erzielt hatte, traf Fippl zum 7:1-Endstand.
Landsberg bleibt damit erster Verfolger des TSV 1860 II und weiter ein heißer Anwärter auf den Aufstieg in die Regionalliga. Ismaning steht mit 15 Punkten auf Platz elf.
TSV Landsberg – FC Ismaning 7:1
TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Lukas Bettrich, Kilian Pittrich, Benedikt Auburger, Jannik Fippl, Benito Alisanovic, Daniele Sgodzaj (65. Luca Dollinger), Maximilian Seemüller (71. Fares Ibrahim), Tadeus Henn (46. Luis Schäffler), Tino Reich (75. Levin Nuhanovic), Jeton Abazi (71. Moritz Ruprecht)
FC Ismaning: Maximilian Retzer, Daniel Weber, Gianluca Wild (71. Fabian Streibl), Altin Maxhuni, Alessio Thies (71. Serhii Shcherbyna), Siegfried Kübler (71. Adam Zouaidi), Philip Kuhn, Kevin Kozica (71. Agon Bashota), Vito Liuzza, Yazid Ouro-Akpo Adjai, Alessandro Cazorla (71. Cengiz Basaran)
Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt) - Zuschauer: 340
Tore: 1:0 Maximilian Seemüller (6.), 2:0 Daniele Sgodzaj (9.), 3:0 Benedikt Auburger (36.), 4:0 Maximilian Seemüller (40.), 5:0 Benedikt Auburger (42.), 6:0 Kilian Pittrich (47.), 6:1 Alessandro Cazorla (51.), 7:1 Jannik Fippl (53.)
Heimsieg für den FC Deisenhofen! Vor 210 Zuschauern gelang den Hausherren ein 2:1-Sieg gegen Aufsteiger Sportfreunde Schwaig. Schemat brachte den FCD in Halbzeit eins mit einer schönen Einzelleistung in Führung.
Krettek erhöhte in Halbzeit zwei. Der Treffer von Schels in der 88. Minute kam zu spät für die Gäste, die in der Tabelle auf Platz neun stehen. Deisenhofen überholt Schwaig, hat einen Punkt mehr auf dem Konto (19).
FC Deisenhofen – FC Sportfreunde Schwaig 2:1
FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Valentin Köber, Leo Edenhofer (87. Yasin Yilmaz), Georg Jungkunz, Michael Vodermeier, Leon Müller-Wiesen, Noah Semmler, Lennard Jung, Paul Schemat (73. Florian Weber), Lukas Kretzschmar (73. Dennis Yimez), Jan Krettek
FC Sportfreunde Schwaig: Maximilian Huber, Johannes Empl, Sebastian Hofmaier (71. Tobias Jell), Mathias Leiber, Noah Brill (75. Philipp Gau), Vincent Sommer (80. James Timbana), Tim Schels, Robert Rohrhirsch (71. Florian Pflügler), Raffael Ascher, Leon Roth, Daniel Gaedke (68. Bilal Ibrahim)
Schiedsrichter: Maximilian Baier (Regensburg) - Zuschauer: 210
Tore: 1:0 Paul Schemat (18.), 2:0 Jan Krettek (71.), 2:1 Tim Schels (88.)
Der SV Schalding-Heining hat bei Türkgücü München einen 3:1-Auswärtssieg eingefahren. Vor 80 Zuschauern brachte Mohamad Awata die Gastgeber in der 28. Minute zunächst in Führung. Doch die Gäste zeigten eine starke Reaktion und glichen noch vor der Pause durch Christoph Szili aus (39.).
Nach dem Seitenwechsel drehte Schalding-Heining die Partie komplett. Simon Dorfner brachte sein Team in der 55. Minute erstmals in Führung, ehe Markus Gallmaier sieben Minuten später mit dem 1:3 für die Vorentscheidung sorgte. Für die Gäste war es ein wichtiger Dreier in der Fremde, die nun mit 17 Punkten auf dem zehnten Platz stehen. Türkgücü München kommt aus dem Keller nicht heraus, steht aufgrund des schlechteren Torverhältnisses auf dem letzten Platz.
Türkgücü München – SV Schalding-Heining 1:3
Türkgücü München: Felix Thiel, Yasin Saglam, Rodriguez Fantozzi, Mhammed Sanawar (62. Migjen Kabashi), Marcello Ljubicic, Ünal Tosun, Fernando Herodes (73. Matija Radonjic), Ivan Martinovic (59. Mert Güzelarslan), Edis Redzic (56. Tunahan Reis), Mert Sahin (81. Plator Doqaj), Mohamad Awata
SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Daniel Zillner, Christoph Szili, Mohamed Bekaj (84. Markus Tschugg) (87. Erkam Hoxha), Maximilian Moser (84. Markus Tschugg), Noel Tanzer, Fabian Stahl (71. Fabian Schnabel), Elion Haxhosaj, Markus Gallmaier (74. Rocco Vicol), Patrick Drofa, Simon Dorfner (71. Vincent Ketzer)
Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Mohamad Awata (28.), 1:1 Christoph Szili (39.), 1:2 Simon Dorfner (55.), 1:3 Markus Gallmaier (62.)
Türkspor Augsburg – FC Gundelfingen 2:2
Türkspor Augsburg: Michael Loroff, Berkan Aydin, Engjell Havolli (85. Burak Uludag), Niklas Berger (46. Mert Akkurt), Yunus Erdal (46. Dominik Krachtus), Tobias Ullmann, Hazem Ibrahim (46. Ibrahim Capar), Javin Bolte, Daniel Biermann, David Anyaonu, Ruvjed Perovic (55. Meriton Vrenezi)
FC Gundelfingen: Tobias Werdich, Jan-Luca Fink, David Anzenhofer, Noah Sailer, Kevin Lochbrunner, Niklas Fink, Jeremias Seibold, Nico Frisch (52. Janik Noller), Simon Achatz (92. Marco Gerold), David Spizert (85. Jonas Schneider), Mehmet Ali Fidan (68. Samuel Seibold)
Schiedsrichter: Dominik Fober (Herrieden) - Zuschauer: 135
Tore: 0:1 Mehmet Ali Fidan (29. Foulelfmeter), 0:2 David Spizert (83.), 1:2 Tobias Ullmann (86.), 2:2 Ibrahim Capar (90.+1)
Der FC Pipinsried hat mit 1:0 gegen den TSV Kottern gewonnen. Das Tor des Spiels fiel bereits in der 13. Spielminute. Mario Götzendorfer versenkte den Ball im Kotterner Kasten und bescherte seinem Team so die drei Punkte. Pipinsried ist dabei das vierte Mal in Folge ungeschlagen geblieben.
Während der TSV Kottern tief unten in der Tabelle hängt, ist das Team aus dem Dachauer Hinterland auf einem starken vierten Tabellenplatz. Der Abstand zum Zweitplatzierten beträgt nur einen Punkt.
TSV Kottern – FC Pipinsried 0:1
TSV Kottern: Antonio Mormone, Marco Miller, Samuel Barth (89. Efe Özcan), Filip Dobras, Roland Fichtl, Matthias Jocham, Marco Schad, Maximilian Bär (72. Sven Kopp), Kevin Haug, Achim Speiser (72. Christopher Duchardt), Noah Hackenschmidt (89. Giuseppe Savoca) - Trainer: Andreas Maier
FC Pipinsried: Maximilian Engl, Sebastian Keßler (46. Angelo Mayer), Alexander Lungwitz, Felix Popp, Tobias Schröck, Fabian Benko (85. Kubilay Celik), Mario Götzendörfer (90. Nenad Petkovic), Jonas Lindner, Max Dombrowka (56. Benedikt Lobenhofer), Florian Gebert, Valdrin Konjuhi (62. Nico Karger) - Trainer: Josef Steinberger
Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (Holzkirchen) - Zuschauer: 480
Tore: 0:1 Mario Götzendörfer (13.)
Spannendes Duell vor sagenhaften 1238 Zuschauern in der Bayernliga. Im Heimspiel gegen die Reserve des TSV 1860 München ging zuerst Gastgeber Kirchanschöring in Führung. Nach einer guten halben Stunden hatte David Lobendank die Heim-Elf zum Jubeln gebracht (31.). Die Freude währte allerdings nur kurz, denn keine zwei Minuten später glich 1860-Spieler Finn Fuchs aus (33.).
Nach dem Seitenwechsel bekam Kirchanschöring einen Elfmeter zugesprochen, den Jonas Kronbichler zur erneuten Führung für die Gastgeber verwandelte (52.). Wie es der Zufall wollte, währte auch diese wieder nur wenige Minuten, den in der 58. Minute gab es Pfiff und Elfmeter auf der anderen Seite. Noah Klose war es, der für die Löwen-Reserve ausglich. Am Ende war das auch der letzte Treffer des Tages für beide Mannschaften, die sich die Punkte teilen.
SV Kirchanschöring – TSV 1860 München II 2:2
SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Elias Huber, Dominik Auerhammer (78. Matteo van de Wiel), David Rosenstatter, David Lobendank (78. Dennis Hrvoic), Maximilian Reiter (27. Christoph Dinkelbach), Manuel Omelanowsky (85. Sebastian Dengel), Jonas Kronbichler (90. Fikret Jahic), Samuel Schwarz - Trainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger
TSV 1860 München II: Stefan Musa, Justin Thönig, Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Lasse Faßmann, Arin Garza (62. Brahim Moumou), Raphael Wach, Damjan Dordan, Samuel Althaus (74. Lucas Grancay), Cristian Leone (90. Sandro Porta), Noah Klose - Trainer: Vincent Saller
Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried) - Zuschauer: 1238
Tore: 1:0 David Lobendank (31.), 1:1 Finn Fuchs (33.), 2:1 Jonas Kronbichler (52. Foulelfmeter), 2:2 Noah Klose (58. Foulelfmeter)
Nach gut einer Stunde erzielte Vitus Vochatzer den Führungstreffer für die Gäste aus Heimstetten (59.). Knapp 20 Minuten später konnte Lukas Riglewski einen fälligen Strafstoß verwandeln (71.). In der Nachspielzeit flog Heimstettens Dominique Girtler mit der Ampelkarte vom Platz. Der SV Heimstetten verbessert sich zumindest über Nacht auf den fünften Rang und ist nur einen Zähler entfernt vom Vierten SV Erlbach.
SV Erlbach – SV Heimstetten 0:2
SV Erlbach: Lorenz Becherer, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Yannik Seils (68. David Vogl), Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Florian Wiedl (77. Samuel Zwislsperger), Milos Lukic (63. Tobias Duxner), Levin Ramstetter (84. Pascal Dirnaichner), Leonhard Thiel - Trainer: Lukas Lechner
SV Heimstetten: Fabian Scherger, Quentin Kehl, Fabian Cavadias, Ikenna Ezeala, Yannick Günzel, Rene Rüther, Dennis Polat (88. Sebastian Gebhart), Vitus Vochatzer, Lukas Riglewski (91. Emil Titze), Dominique Girtler, Yamin H-Wold - Trainer: Sarah Romert
Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 448
Tore: 0:1 Vitus Vochatzer (59.), 0:2 Lukas Riglewski (71. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Dominique Girtler (95./SV Heimstetten/)