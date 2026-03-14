Bayernliga: 60 II siegt spät - Deisenhofen patzt in Nördlingen

– Foto: Robert Geisler

1860 München II konnte sein Heimspiel gegen Pipinsried knapp für sich entscheiden. Im Kampf um den Klassenerhalt konnte Ismaning wichtige drei Punkte beim Schlusslicht Türkgücü München sammeln, Schalding-Heining gewann in Geretsried. Nördlingen verpasste Deisenhofen im Aufstiegsrennen einen Dämpfer, Heimstetten und Schwaig teilen sich die Punkte. Der Spieltag in der Übersicht.

TSV 1860 München II – FC Pipinsried 1:0 TSV 1860 München II: Stefan Musa, Max Jägerbauer, Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs (84. Justin Thönig), Benedikt Hoppe, Xaver Kiefersauer, Raphael Wach, Lucas Grancay (58. Samuel Althaus), Cristian Leone (87. Brahim Moumou), Noah Klose (43. Arin Garza), Fabio Wagner (73. Rron Gosalci) - Trainer: Alper Kayabunar - Co-Trainer: Vincent Saller FC Pipinsried: Enrique Bösl, Benedikt Lobenhofer, Angelo Mayer (59. Sebastian Keßler), Alexander Lungwitz, Tobias Reithmeir, Mario Götzendörfer, Benjamin Krist (78. Alekzandar Sinabov), Jonas Lindner (86. Fabian Benko), Max Dombrowka, Nico Karger (86. Kubilay Celik), Florian Gebert - Trainer: Roman Langer Schiedsrichter: Ilirjan Morina (Landau/Isar) - Zuschauer: 450 Tore: 1:0 Arin Garza (83.)

Lange sah es nach einer Nullnummer aus, ehe Arin Garza in der 83. Minute den Damm brechen konnte. Die Münchner erobern damit Platz eins zurück, Pipinsried fällt auf den achten Platz zurück.

Der FC Ismaning konnte sein Heimspiel gegen das Schlusslicht Türkgücü München souverän für sich entscheiden. Alessandro Cazorla brachte die Führung in der 26. Minute, Ilkan Atak erhöhte zehn Minuten später. Im zweiten Durchgang stellte Atak auf 3:0. Ismaning bleibt weiterhin auf Rang zwölf. FC Ismaning – Türkgücü München 3:0

FC Ismaning: Maximilian Retzer, Daniel Weber, Dominik Krizanac, Gianluca Wild (88. Agon Bashota), Altin Maxhuni, Fabian Streibl, Cengiz Basaran (83. Benedikt Kuhn), Philip Kuhn (83. Lucio Gonzalo Theveny), Vito Liuzza, Alessandro Cazorla (75. Kevin Kozica), Ilkan Atak - Trainer: Xhevat Muriqi

Türkgücü München: Leon Walch, Mhammed Sanawar (77. Abdulrahman Hassirou), Marcello Ljubicic, Sahin Bahadir, Tunahan Reis, Fernando Herodes, Atilla Arkadas (46. Atakan Ege), Ivan Martinovic (10. Mert Güzelarslan) (77. Taylan Soydan), Mert Sahin, Burhan Bahadir, Matija Radonjic (46. Osman Doman) - Trainer: Rainer Elfinger

Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (Finning) - Zuschauer: 170

Tore: 1:0 Alessandro Cazorla (26.), 2:0 Ilkan Atak (36.), 3:0 Ilkan Atak (75.)

Rot: Taylan Soydan (87./Türkgücü München/)

Der SV Schalding-Heining siegte im Kampf um die Klasse beim TuS Geretsried mit 1:0. Den goldenen Treffer erzielte Fabian Schnabel in der 31. Minute. Schalding-Heining steht nun auf Rang elf, Geretsried auf Platz 13. TuS Geretsried – SV Schalding-Heining 0:1

TuS Geretsried: Cedomir Radic, Lukas Kellner, Christian Wiedenhofer (68. Veron Fejzullahi), Adrian Hofherr, Anastasios Karpouzidis (39. Isni Redjepi), Tyrone Prepeluh (46. Belmin Idrizovic), Thomas Puscher (67. Kaan Aygün), Keita Kawai, Sebastian Schrills, Srdan Ivkovic, Daniel Krebs - Trainer: Daniel Dittmann

SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Markus Tschugg, Christoph Szili, Manuel Mörtlbauer, Maximilian Moser, Quirin Stiglbauer (85. Fabian Stahl), Noel Tanzer (88. Vincent Ketzer), Abaz Mazrekaj (46. Christian Brückl), Markus Gallmaier (46. Mohamed Bekaj), Fabian Schnabel (80. Michael Dietl), Patrick Drofa - Trainer: Stefan Köck

Schiedsrichter: Maximilian Dadder (Kirchenlaibach) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Fabian Schnabel (31.)

Rot: Manuel Mörtlbauer (14./SV Schalding-Heining/)

Der SV Heimstetten und der FC Sportfreunde Schwaig trennten sich mit einem 1:1. Für Schwaig traf Felix Günzel in Minute 36, nach dem Seitenwechsel glich Lukas Riglewski aus (54.). Heimstetten bleibt Sechster, Schwaig rutscht auf Platz zehn zurück. SV Heimstetten – FC Sportfreunde Schwaig 1:1

SV Heimstetten: Moritz Knauf, Quentin Kehl (46. Ikenna Ezeala), Fabian Cavadias, Rene Rüther, Cedric Ildas (46. Yannick Günzel), Daniel Steimel (64. Luka Arslan), Dennis Polat (86. Robin Penski), Vitus Vochatzer, David Leitl (86. Emil Titze), Lukas Riglewski, Dominique Girtler - Trainer: Sarah Romert

FC Sportfreunde Schwaig: Felix Thiel, Johannes Empl, Sebastian Hofmaier, Fabio Groß, Linus Hesch (80. Tobias Jell), Philipp Gau (72. Noah Brill), Vincent Sommer (88. Mathias Leiber), Florian Pflügler, Robert Rohrhirsch (17. Felix Günzel), Raffael Ascher, Daniel Gaedke - Trainer: Christian Donbeck

Schiedsrichter: Yannick Eberhardt (München) - Zuschauer: 151

Tore: 0:1 Felix Günzel (36.), 1:1 Lukas Riglewski (54.)

Der FC Deisenhofen rutschte im Aufstiegskampf beim TSV Nördlingen aus. Nach nur zwei Minuten gingen die Hausherren in Führung, Deisenhofen hatte in der gesamten Partie keine passende Antwort parat. Der Rückstand auf das Spitzenduo 1860 II und Landsberg beträgt nun acht Punkte, Nördlingen verbessert sich auf den siebten Platz. TSV Nördlingen – FC Deisenhofen 1:0

TSV Nördlingen: Daniel Martin, Jens Schüler, Hans Rathgeber, Johannes Fiedler, Mario Szabo, Manuel Meyer, Jakob Mayer, Mario Taglieber, Bernd Rathgeber (74. Jan Reicherzer), Alexander Schröter (73. Patrick Högg), Simon Gruber (89. Hakki Yildiz) - Co-Trainer: Mark Merz - Trainer: Daniel Kerscher

FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Tobias Nickl, Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov, Björn Jost (85. Andreas Perneker), Lennard Jung, Niclas Groß, Lukas Kretzschmar (78. Florian Weber), Jan Krettek (78. Luke Gandl), Tobias Seidl (64. Jonas Herrmann), Florian Schmid - Trainer: Andreas Pummer

Schiedsrichter: Michael Dotzel (Heidenfeld) - Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Mario Szabo (2.) Spiel am Freitag