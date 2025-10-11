Bayernliga🗣: 1860 unfassbar stolz – Rech nimmt Pleite auf seine Kappe

Christoph Rech, Trainer des TSV Landsberg: »Die Niederlage ist verdient und ich nehme sie komplett auf meine Kappe, ich habe die Jungs nicht gut genug auf den Gegner vorbereitet und die Anpassungen während des Spiels haben nicht funktioniert. Wir sind leider nie wirklich zu unserem Spiel gekommen, konnten die gefährlichen Räume nicht bespielen und waren dementsprechend nicht in der Lage, gute Chancen und Druck zu entwickeln.

Der Gegner war griffiger und spritziger, man hat gemerkt, dass bei uns viele Jungs die Woche krank waren oder gesundheitlich angeschlagen gespielt haben. Glückwunsch an 1860 zum Sieg, die Niederlage wirft uns nicht um und kommende Woche greifen wir wieder an.«

Alper Kayabunar, Trainer des TSV 1860 München II: »Ich habe es der Mannschaft auch im Kreis noch einmal gesagt: Ich bin so stolz auf die Truppe. Wir hatten uns sehr viel vorgenommen, weil wir wussten, dass Landsberg ein starker Gegner ist. Wir haben das Spiel genau so geplant, wie es letztlich gelaufen ist. Uns war klar, dass Landsberg in den ersten Minuten viel Druck machen würde, deshalb wollten wir clever und reif auftreten – das haben die Jungs wirklich super umgesetzt. Insgesamt, aber besonders nach dem Führungstor, wie wir gegen so eine starke Mannschaft gespielt haben, muss man wirklich anerkennen. Eigentlich über die gesamten 101 Minuten, haben wir mit dem Ball richtig gut agiert und gegen den Ball waren wir griffig und unangenehm – genau das hatten wir uns vorgenommen. Deshalb bin ich wirklich sehr stolz, dass wir das so durchgezogen haben.«

