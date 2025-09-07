Bayernliga 🗣: 1860 & Türkgücü erlöst – Kirchanschöring hadert

In der Bayernliga Süd jubelt Türkgücü München wieder und feiert einen Heimsieg gegen den TuS Geretsried. Über die aktuelle Ergebniskrise spricht Daniel Dittmann Klartext. Bei Kirchanschöring ist Thomas Leberfinger erstmals in dieser Saison nicht einverstanden mit der Leistung, lobt aber auch den TSV Landsberg. 1860 München II rundet die anstrengende Woche gegen Deisenhofen perfekt ab. Schwaig punktet wieder dreifach. Weitere Stimmen und Reaktionen der Bayernliga Süd folgen.

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Zunächst muss man ganz klar sagen, dass wir verdient verloren haben. Die aktuelle Situation ist durch die Vielzahl an Ausfällen, die auch kurzfristig dazugekommen sind, äußerst kompliziert. Ständig wechselnde Positionen erschweren es uns, einen Rhythmus zu finden, weshalb wir nur schwer in die Spiele kommen. Das ist momentan eine Phase, die wir gemeinsam durchstehen müssen. Die Jungs auf dem Platz geben aus meiner Sicht alles und kämpfen mit Herz für den Verein. Dennoch gilt es für uns als Aufsteiger, den September zu überstehen. Wir haben mit einer ersten negativen Phase gerechnet, jetzt heißt es, Mund abputzen, hart arbeiten und die Situation annehmen, wie sie ist. Wie nach jedem Spiel, egal ob Sieg oder Niederlage, richten wir den Fokus sofort auf die nächste Aufgabe und werden weiterhin akribisch an uns arbeiten.«

Ünal Tosun, Spielertrainer von Türkgücü München: »Wir haben heute eine sehr starke erste Halbzeit gespielt und müssen das Spiel eigentlich nach 35 Minuten entscheiden. In der zweiten Hälfte hat sich Geretsried besser auf uns eingestellt, wodurch es ein ausgeglicheneres Spiel wurde. Umso mehr freuen wir uns über die drei Punkte. Die Mannschaft hat leidenschaftlich gespielt, und dieser Sieg gibt uns viel Mut und Selbstvertrauen für die nächste Woche.«

Christian Donbeck, Trainer der Sportfreunde Schwaig: »Gegenüber den letzten Wochen haben wir uns gesteigert und verdient gewonnen.«

Thomas Leberfinger, Trainer des SV Kirchanschöring: »Zum ersten Mal in dieser Saison bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft nicht zufrieden. Der Punktgewinn heute war für uns definitiv glücklich, denn wir haben es kaum geschafft, unsere PS auf den Platz zu bringen und wirkten oft einfach einen Tick zu langsam – sowohl körperlich als auch im Kopf. Vielleicht muss man der Mannschaft aber auch mal ein schwächeres Spiel zugestehen. Landsberg war zudem sehr gut auf uns eingestellt und hat es wirklich stark gemacht.

Nichtsdestotrotz hatten wir direkt zum Start eine Riesenchance, als wir allein vor dem Tor stehen, aber insgesamt haben wir defensiv zu viele Möglichkeiten zugelassen, weil wir es einfach nicht gut verteidigt haben. Unser Spiel mit dem Ball war heute extrem unsauber und auch die gewohnte Zweikampfstärke hat gefehlt. Der Elfmeterpfiff war berechtigt, aber aus Landsberger Sicht natürlich maximal bitter. Wir nehmen den Punkt dennoch mit, wissen aber, dass wir uns deutlich steigern müssen – vor allem nächste Woche in Hauzenberg, wenn wir wieder punkten wollen.«

TSV 1860 München II rundet anstrengende Woche perfekt ab