Bayernliga: 1860 mit Remis – Pipinsrieds Serie hält

Am Tag der Deutschen Einheit hat sich der FC Pipinsried drei Punkte gegen den TSV Kottern geholt. Tabellenführer TSV 1860 München II kam beim SV Kirchanschöring nicht über ein Unentschieden hinaus. Der 13. Spieltag in der Übersicht.

Während der TSV Kottern tief unten in der Tabelle hängt, ist das Team aus dem Dachauer Hinterland auf einem starken vierten Tabellenplatz. Der Abstand zum Zweitplatzierten beträgt nur einen Punkt.

Der FC Pipinsried hat mit 1:0 gegen den TSV Kottern gewonnen. Das Tor des Spiels fiel bereits in der 13. Spielminute. Mario Götzendorfer versenkte den Ball im Kotterner Kasten und bescherte seinem Team so die drei Punkte. Pipinsired ist dabei das vierte Mal in Folge ungeschlagen geblieben.

Spannendes Duell vor sagenhaften 1238 Zuschauern in der Bayernliga. Im Heimspiel gegen die Reserve des TSV 1860 München ging zuerst Gastgeber Kirchanschöring in Führung. Nach einer guten halben Stunden hatte David Lobendank die Heim-Elf zum Jubeln gebracht (31.). Die Freude währte allerdings nur kurz, denn keine zwei Minuten später glich 1860-Spieler Finn Fuchs aus (33.).

Nach dem Seitenwechsel bekam Kirchanschöring einen Elfmeter zugesprochen, den Jonas Kronbichler zur erneuten Führung für die Gastgeber verwandelte (52.). Wie es der Zufall wollte, währte auch diese wieder nur wenige Minuten, den in der 58. Minute gab es Pfiff und Elfmeter auf der anderen Seite. Noah Klose war es, der für die Löwen-Reserve ausglich. Am Ende war das auch der letzte Treffer des Tages für beide Mannschaften, die sich die Punkte teilen.

SV Kirchanschöring – TSV 1860 München II 2:2

SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Elias Huber, Dominik Auerhammer (78. Matteo van de Wiel), David Rosenstatter, David Lobendank (78. Dennis Hrvoic), Maximilian Reiter (27. Christoph Dinkelbach), Manuel Omelanowsky (85. Sebastian Dengel), Jonas Kronbichler (90. Fikret Jahic), Samuel Schwarz - Trainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger

TSV 1860 München II: Stefan Musa, Justin Thönig, Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Lasse Faßmann, Arin Garza (62. Brahim Moumou), Raphael Wach, Damjan Dordan, Samuel Althaus (74. Lucas Grancay), Cristian Leone (90. Sandro Porta), Noah Klose - Trainer: Vincent Saller

Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried) - Zuschauer: 1238

Tore: 1:0 David Lobendank (31.), 1:1 Finn Fuchs (33.), 2:1 Jonas Kronbichler (52. Foulelfmeter), 2:2 Noah Klose (58. Foulelfmeter)

Spiele am Samstag

Nach gut einer Stunde erzielte Vitus Vochatzer den Führungstreffer für die Gäste aus Heimstetten (59.). Knapp 20 Minuten später konnte Lukas Riglewski einen fälligen Strafstoß verwandeln (71.). In der Nachspielzeit flog Heimstettens Dominique Girtler mit der Ampelkarte vom Platz. Der SV Heimstetten verbessert sich zumindest über Nacht auf den fünften Rang und ist nur einen Zähler entfernt vom Vierten SV Erlbach. SV Erlbach – SV Heimstetten 0:2

SV Erlbach: Lorenz Becherer, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Yannik Seils (68. David Vogl), Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Florian Wiedl (77. Samuel Zwislsperger), Milos Lukic (63. Tobias Duxner), Levin Ramstetter (84. Pascal Dirnaichner), Leonhard Thiel - Trainer: Lukas Lechner

SV Heimstetten: Fabian Scherger, Quentin Kehl, Fabian Cavadias, Ikenna Ezeala, Yannick Günzel, Rene Rüther, Dennis Polat (88. Sebastian Gebhart), Vitus Vochatzer, Lukas Riglewski (91. Emil Titze), Dominique Girtler, Yamin H-Wold - Trainer: Sarah Romert

Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 448

Tore: 0:1 Vitus Vochatzer (59.), 0:2 Lukas Riglewski (71. Foulelfmeter)

