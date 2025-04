Bayernliga 🗣: 1860 lobt Gegner – SVK trotz Sieg "nicht zufrieden"

Spiele am Freitag:

Florian De Prato, Trainer TSV Gr├╝nwald: "Es ging denkbar ung├╝nstig los. Pipinsried war aggressiver, bissiger, griffiger. Die haben es einfach mehr gewollt. Und dann war in der ersten Halbzeit die Messe eigentlich schon gelesen. Das muss man dann auch neidlos anerkennen, dass der Sieg hochverdient war. Wir konnten an dem Tag einfach nicht gef├Ąhrlich werden und haben einiges vermissen lassen, was es braucht, bei einem Top-Team zu bestehen. Das muss uns eine Lehre sein."