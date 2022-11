Bayernliga: 1860 II punktet zu zehnt - Landsberg und FCD enttäuschen 21. Spieltag im Liveticker

Im Kellerduell zwischen 1865 Dachau und dem SV Erlbach passierte nichts, aber dann war die Partie innerhalb von zehn Minuten fast schon entschieden. Maximilian Manghofer traf in der 62. Minute nach einem Eckball per Kopf zur Führung und kurz darauf musste Dachaus Anthony Manuba für eine Notbremse vom Platz. Drei Minuten vor Schluss machte Thomas Breu dann den Deckel. drauf.

Damit wird Andy Pummer wahrscheinlich nicht ganz zufrieden sein. Nach den zuletzt wackeligen Auftritten seiner Mannschaft, forderte er eine klare Leistungssteigerung gegen Kirchanschöring. Immerhin: Die Defensive stand, ein 0:0 ist aber natürlich auch kein Stimmungsretter. Der so gut gestartete FC Deisenhofen geht tatsächlich als Zehnter in die Winterpause. Kirchanschöring hingegen hält den Kontakt zur Spitze.

Ähnliches Bild beim VfR Garching: Mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten TSV 1860 Rosenheim hätte die Mannschaft von Nico Basta immerhin den Druck auf 1865 Dachau aufrechterhalten. Aber beim Schlusslicht reichte es nur für ein Unentschieden. Besonders ärgerlich: Beim Stand von 1:1 bekam Garching in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter, aber Niebauer scheiterte mit dem Schlusspfiff an Daroczi.

Die Bayernliga ist offenbar keine Gute-Laune-Staffel, denn auch in Landsberg könnte der Haussegen ganz schön schief hängen. Nach der ärgerlichen Pleite in Gundelfingen, ging der TSV 1882 jetzt auch zuhause als Verlierer vom Platz. Schon nach sieben Minuten hatte Christopher Duchardt den TSV Kottern in Führung gebracht. Sascha Mölders glich 19 Minuten später aus, aber in der zweiten Halbzeit erzielte Matthias Jocham das goldene Tor für die Gäste. Landsberg hat aus den letzten sechs Partien nur einen Sieg geholt und Kottern rückt jetzt bis auf einen Punkt an den einstigen Spitzenreiter heran.

TSV Landsberg – TSV Kottern 1:2

TSV Landsberg: Hundertmark, Holdenrieder (51. Stubhan), Wollens, Nikolic (62. Krautschneider), Benede Aquayo, Rados (77. Detmar), di Rosa, Hutterer, Spennesberger, Mölders, Speiser (67. Negic)

TSV Kottern: Mormone, Miller, Buchmann, Paschek, Dobras, Fichtl, Jocham, Schad, Beutel (85. Dusch), Duchardt (77. Yazir), Hoffmann - Trainer: Wiblishauser

Schiedsrichter: Grunert (Mallersdorf-Pfaffenberg) - Zuschauer: 570

Tore: 0:1 Duchardt (7.), 1:1 Mölders (26.), 1:2 Jocham (68.)