Bayernliga: 1860 II gewinnt irre Partie - Mölders nur mit Remis daheim 19. Spieltag

Die Gäste gingen durch David Mihajlovic in der 28. Minute sogar in Führung. In der zweiten Halbzeit steigerte sich Landsberg und kam durch Manuel Detmar (56') noch zum wichtigen Ausgleich.

In einer wilden ersten Halbzeit brachte Alexander Schröter (12' & 39') die Gastgeber zweimal in Führung, wurde allerdings immer umgehend von Juan Ignacio Cabrera (21' & 41') gekontert. Auf den Treffer von Manuel Meyer (65') hatten die Jungschanzer allerdings keine Antwort mehr.

Big Points für den TSV 1865 Dachau im Kellerduell gegen den VfR Garching. Die Gastgeber ziehen durch einen 2:1-Heimsieg auf sieben Punkte davon und haben wieder Tuchfühlung zu den direkten Nichtabstiegsplätzen.

Dabei brachte Yazid Tambo den VfR in der 37. Spielminute sogar in Führung. In der zweiten Halbzeit zeigt '65 jedoch ein anderes Gesicht und drehte die Partie durch Treffer von Marcel Kosuch (62') und Orkun Tugbay (75') per Elfmeter.

TSV 1865 Dachau – VfR Garching 2:1

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Vendim Sinani, Florian Mayer, Mathias Leiber, Mohamed Bekaj, Marcel Kosuch (90. Dragan Radojevic), Orkun Tugbay (78. Mario Maric), Niclas Groß, Sebastian Brey (84. Christos Trifinopoulos), Sebastiano Nappo (61. Martin Schön), Anthony Manuba - Trainer: Alexander Weiser

VfR Garching: Maximilian Retzer, Sebastian Hofmaier, Quentin Kehl, Nikolaos Salassidis, Mark Zettl, Christian Wimmer (77. Marcello Ljubicic), Mike Niebauer, Riccardo Basta, Marc Perkuhn (77. Roman Gertsmann), Yazid Tambo, Antonios Masmanidis (60. Philip Gmell) - Trainer: Nico Basta - Trainer: Solveig Böhme

Schiedsrichter: Fabian Büchner (Mariakirchen) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Yazid Tambo (37.), 1:1 Marcel Kosuch (62.), 2:1 Orkun Tugbay (75. Foulelfmeter)