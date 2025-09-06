Bayernliga: 1860 II festigt Spitze - Landsberg spät geschockt

Vollgepackter Samstag-Nachmittag in der Bayernliga Süd! Am neunten Spieltag treffen unter anderem Tabellenführer TSV 1860 II auf den FC Deisenhofen und der SV Kirchanschöring gegen den TSV Landsberg. Später kommt es zum Duell zwischen Pipinsried und Heimstetten. Wir berichten im Live-Ticker.
Die Sportfreunde Schwaig haben beim TSV Kottern vor 500 Zuschauern einen überzeugenden 4:2-Auswärtssieg eingefahren. Die Gäste erwischten einen Traumstart und gingen bereits nach acht Minuten durch Bilal Ibrahim in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Sebastian Hofmaier per Foulelfmeter auf 2:0.
Nach dem Seitenwechsel baute Ibrahim seinen Doppelpack aus und stellte auf 3:0 (54.). Kottern meldete sich durch Matthias Jocham zurück, der drei Minuten später ebenfalls vom Elfmeterpunkt traf. Die Hoffnung auf eine Aufholjagd erstickte Hofmaier mit seinem zweiten Treffer in der 69. Minute. Kevin Haug verkürzte in der 84. Minute per Strafstoß noch einmal für die Gastgeber, doch für mehr reichte es nicht.
TSV Kottern – FC Sportfreunde Schwaig 2:4
TSV Kottern: Antonio Mormone, Marco Miller, Tim Buchmann, Samuel Barth, Filip Dobras (37. Lukas Ender), Roland Fichtl (81. Maximilian Bär), Matthias Jocham, Marco Schad (74. Luca Kerber), Efe Özcan (58. Sefer Qosaj), Christopher Duchardt (64. Noah Hackenschmidt), Kevin Haug
FC Sportfreunde Schwaig: Maximilian Huber, Johannes Empl, Sebastian Hofmaier (94. Lucian Schirbl), Mathias Leiber (64. Tobias Jell), Linus Hesch, Vincent Sommer, Bilal Ibrahim (67. Daniel Gaedke), Tim Schels (72. Robert Rohrhirsch), Florian Pflügler, Raffael Ascher, Leon Roth (72. James Timbana)
Schiedsrichter: Jonas Krzyzanowski (Neuburg) - Zuschauer: 500
Tore: 0:1 Bilal Ibrahim (8.), 0:2 Sebastian Hofmaier (12. Foulelfmeter), 0:3 Bilal Ibrahim (54.), 1:3 Matthias Jocham (57. Foulelfmeter), 1:4 Sebastian Hofmaier (69.), 2:4 Kevin Haug (84. Foulelfmeter)
Vor 300 Zuschauern musste sich der FC Deisenhofen der Reserve der Löwen mit 1:2 geschlagen geben. Die Gäste aus München legten in der ersten Halbzeit den Grundstein für ihren Auswärtserfolg. Finn Fuchs brachte die Sechziger in der 24. Minute in Führung, ehe Noah Klose nur fünf Minuten später auf 2:0 erhöhte.
Deisenhofen kämpfte sich über die gesamte Spielzeit zurück ins Match, erst in der Nachspielzeit gelang Florian Schmid in der 93. Minute noch der Anschlusstreffer. Für die Wende reichte es jedoch nicht mehr. Die Löwen-Reserve sicherte sich drei wichtige Punkte und bleibt weiter ungeschlagen Tabellenführer, während Deisenhofen trotz der späten Aufholjagd leer ausging.
FC Deisenhofen – TSV 1860 München II 1:2
FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Tobias Nickl (80. Florian Weber), Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov, Leo Edenhofer, Georg Jungkunz, Jakob Lippmann (15. Leon Müller-Wiesen), Noah Semmler (75. Yasin Yilmaz), Paul Schemat (75. Tobias Seidl), Lukas Kretzschmar (59. Lennard Jung), Florian Schmid
TSV 1860 München II: Stefan Musa, Justin Thönig (86. Matthias Roithmayr), Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Lasse Faßmann, Xaver Kiefersauer, Raphael Wach, Damjan Dordan (46. Lucas Grancay), Cristian Leone (73. Arin Garza), Noah Klose (80. Luis Pereira de Azambuja), Sandro Porta
Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Finn Fuchs (24.), 0:2 Noah Klose (29.), 1:2 Florian Schmid (90.+3)
SV Schalding-Heining – FC Gundelfingen 1:1
SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Daniel Zillner, Christoph Szili, Mohamed Bekaj, Maximilian Moser, Noel Tanzer (57. Vincent Ketzer), Fabian Stahl (57. Markus Gallmaier), Elion Haxhosaj, Fabian Schnabel, Patrick Drofa, Simon Dorfner
FC Gundelfingen: Tobias Werdich, Jan-Luca Fink, David Anzenhofer, Kevin Lochbrunner, Niklas Fink, Leon Sailer (53. Noah Sailer), Jeremias Seibold, Yannick Maurer (62. Samuel Seibold), Nico Frisch (73. Jonas Schneider), Simon Achatz, Mehmet Ali Fidan (72. David Spizert)
Schiedsrichter: Alexander Petzke (Surheim) - Zuschauer: 407
Tore: 0:1 Simon Achatz (45.), 1:1 Fabian Schnabel (90.+1)
Gelb-Rot: Niklas Fink (92./FC Gundelfingen/wiederholtes Foulspiel)
Besondere Vorkommnisse: Fabian Schnabel (SV Schalding-Heining) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Tobias Werdich (90.).
Der SV Erlbach und der TSV Nördlingen teilten sich vor 273 Zuschauern die Punkte beim 1:1-Unentschieden. Die Gastgeber gingen kurz vor der Pause durch Leonhard Thiel in Führung, der in der 41. Minute das 1:0 erzielte. Doch in der Schlussphase schlug Nördlingen zurück. Nico Schmidt glich in der 77. Minute für die Gäste aus und sorgte damit für die Punkteteilung. Der SVE steht mit 15 Punkten auf Platz drei, während Nördlingen mit nun zehn Punkten auf dem elften Platz steht.
SV Erlbach – TSV Nördlingen 1:1
SV Erlbach: Lorenz Becherer, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Yannik Seils, Maximilian Sammereier, Florian Wiedl, Milos Lukic, Levin Ramstetter (83. David Vogl), Tobias Duxner (63. Michael Winter), Leonhard Thiel
TSV Nördlingen: Daniel Martin, Nico Schmidt, Jens Schüler, Johannes Fiedler, Mario Szabo, Manuel Meyer (79. Julian Bosch), Jakob Mayer, Mario Taglieber, Patrick Högg (68. Hakki Yildiz), Bernd Rathgeber (86. Jan Mielich), Simon Gruber (93. Jan Reicherzer)
Schiedsrichter: Lukas Schwendner (Ensdorf) - Zuschauer: 273
Tore: 1:0 Leonhard Thiel (41.), 1:1 Nico Schmidt (77.)
Türkgücü München hat sich vor 180 Zuschauern mit einem knappen 1:0-Heimsieg gegen den TuS Geretsried durchgesetzt. Den entscheidenden Treffer erzielte Fatjon Celani bereits in der 19. Minute und brachte die Gastgeber früh in Führung. Am Ende reichte der Treffer des Torjägers aus der ersten Halbzeit für den wichtigen Dreier der Münchner, während Geretsried ohne Punkte die Heimreise antreten musste.
Türkgücü München – TuS Geretsried 1:0
Türkgücü München: Felix Thiel, Dominik Kurija, Yasin Saglam, Rodriguez Fantozzi, Mhammed Sanawar, Marcello Ljubicic, Ünal Tosun (90. Yannis Güllüyan), Tunahan Reis (82. Plator Doqaj), Fernando Herodes (82. Mert Güzelarslan), Mert Sahin (76. Atilla Arkadas), Fatjon Celani (93. Job Musuasua)
TuS Geretsried: Cedomir Radic, Christian Wiedenhofer, Lars Maison (89. Nzeusse Kongni Djaleu), Isni Redjepi, Sebastian Rosina, Linus Falck, Vitus Fischer (70. Anastasios Karpouzidis), Tyrone Prepeluh (55. Thomas Schnaderbeck), Sebastian Schrills (26. Kaan Aygün), Srdan Ivkovic, Alexander Bazdrigiannis (70. Veron Fejzullahi)
Schiedsrichter: Alexander Schuster (Hohenau) - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Fatjon Celani (19.)
Türkspor Augsburg hat im Kellerduell einen wichtigen Dreier eingefahren und den FC Ismaning mit 3:2 bezwungen. Vor 85 Zuschauern gingen die Gäste durch Vito Liuzza früh in Führung (11.). Doch die Hausherren antworteten prompt: Ibrahim Capar glich per Foulelfmeter aus (20.) und drehte die Partie neun Minuten später mit seinem zweiten Treffer.
Nach der Pause kamen beide Teams mit frischen Kräften aus der Kabine. Alessandro Cazorla sorgte in der 67. Minute für den Ausgleich und brachte Ismaning wieder zurück ins Spiel. Als alles nach einem Remis aussah, schlug Joker Burak Uludag zu: Der Einwechselspieler erzielte zwei Minuten vor Schluss den umjubelten Siegtreffer für Türkspor Augsburg und bescherte seinem Team drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.
Türkspor Augsburg – FC Ismaning 3:2
Türkspor Augsburg: Michael Loroff, Berkan Aydin, Engjell Havolli, Yunus Erdal, Tobias Ullmann (68. Burak Uludag), Dominik Krachtus, Mert Akkurt (70. Nino Peulić), Hazem Ibrahim (46. David Anyaonu), Dogukan Mumcu, Ibrahim Capar (91. Javin Bolte), Ruvjed Perovic (85. Valdrin Katana)
FC Ismaning: Maximilian Retzer, Daniel Weber, Gianluca Wild, Alessandro Di Rosa (46. Liridon Hiseni), Altin Maxhuni (79. Benedikt Kuhn), Fabian Streibl (46. Alekzandar Sinabov), Siegfried Kübler, Philip Kuhn, Vito Liuzza (74. Adam Zouaidi), Serhii Shcherbyna (46. Dimitrios Vourtsis), Alessandro Cazorla
Zuschauer: 85
Tore: 0:1 Vito Liuzza (11.), 1:1 Ibrahim Capar (20. Foulelfmeter), 2:1 Ibrahim Capar (29.), 2:2 Alessandro Cazorla (67.), 3:2 Burak Uludag (88.)
In einer dramatischen Schlussphase trennten sich der SV Kirchanschöring und der TSV Landsberg vor 570 Zuschauern 1:1. Lange Zeit sah es nach einem torlosen Remis aus, bis die Partie in den letzten Minuten noch richtig Fahrt aufnahm. Landsberg ging in der 86. Minute durch ein Eigentor von Egon Weber in Führung.
Doch Kirchanschöring gab sich nicht geschlagen und kämpfte bis zur letzten Sekunde. In der achten Minute der Nachspielzeit bekamen die Gastgeber noch einen Handelfmeter zugesprochen, den Luca Obirei sicher verwandelte. Der späte Ausgleich sorgte für großen Jubel bei den Heimfans und rettete Kirchanschöring noch einen wichtigen Punkt. Landsberg musste sich nach der späten Führung mit der Punkteteilung begnügen.
SV Kirchanschöring – TSV Landsberg 1:1
SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Elias Huber, David Rosenstatter, Christoph Dinkelbach, David Lobendank (71. Dennis Hrvoic), Maximilian Reiter (61. Fikret Jahic), Manuel Omelanowsky (78. Matteo van de Wiel), Jonas Kronbichler (58. Marco Schmitzberger), Samuel Schwarz
TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Maximilian Holdenrieder, Lukas Bettrich, Kilian Pittrich, Benedikt Auburger, Jannik Fippl, Tiziano Mulas (89. Luis Schäffler), Maximilian Seemüller (74. Tadeus Henn), Tino Reich (92. Benito Alisanovic), Maximilian Berwein (80. Luca Dollinger), Moritz Ruprecht (61. Jeton Abazi)
Schiedsrichter: Michael Freund (Perlesreut) - Zuschauer: 570
Tore: 0:1 Egon Weber (86. Eigentor), 1:1 Luca Obirei (90.+8 Handelfmeter)
Der SV Heimstetten konnte beom FC Pipinsried mit 4:2 siegen. Zur Pause stand es bereits 3:0, Yamin H-Wold, Dominique Girtler und Yannick Günzel waren die Torschützen (11., 35. und 45.). In der 52. Minute traf Florian Gebert für die Gastgeber, in der Nachspielzeit konnte Pipinsried durch Valdrin Konjuhi weiter verkürzen (90.+5). Das letzte Wort hatte aber Heimstetten in der Person von Girtler, der in der zehnten Minute der Nachspielzeit seinen zweiten Treffer markierte.
FC Pipinsried – SV Heimstetten 2:4
FC Pipinsried: Maximilian Engl, Benedikt Lobenhofer, Angelo Mayer, Alexander Lungwitz, Pablo Rodriguez Benitez (84. Jaroud Kanze), Mario Götzendörfer, Max Dombrowka, Nenad Petkovic (42. Fabian Benko), Nico Karger, Florian Gebert, Kubilay Celik (74. Valdrin Konjuhi) - Trainer: Josef Steinberger
SV Heimstetten: Fabian Scherger, Quentin Kehl, Fabian Cavadias, Ikenna Ezeala, Yannick Günzel, Daniel Steimel (67. Sebastian Gebhart), Dennis Polat (58. Luka Arslan), Vitus Vochatzer, Lukas Riglewski (70. Emil Titze), Dominique Girtler, Yamin H-Wold (65. Rene Rüther) (89. Luke Nauen) - Trainer: Sarah Romert
Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden)
Tore: 0:1 Yamin H-Wold (11.), 0:2 Dominique Girtler (35.), 0:3 Yannick Günzel (45.), 1:3 Florian Gebert (52.), 2:3 Valdrin Konjuhi (90.+5), 2:4 Dominique Girtler (90.+10)