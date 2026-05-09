Bayernliga: 1860 II bleibt Erster - SVK sichert Aufstiegsrelegation

Spannend hat es der TSV 1860 II gemacht. Gegen Nördlingen gewann die Elf mit 1:0 durch einen Elfmetertreffer. – Foto: Walter Brugger

Der TSV Landsberg hat im Duell um die Meisterschaft vorgelegt, aber 1860 II hat nachgezogen. Der FC Ismaning drehte erst spät auf, siegte dann noch klar. Kirchanschöring hat Gundelfingen besiegt und sich so die Aufstiegsrelegation gesichert. Die Spiele in der Übersicht.

Spiele am Samstag

Der FC Ismaning hat im letzten Heimspiel der Saison den TSV Kottern mit 4:1 besiegt. Lange blieb die Partie torlos. In der 66. Minute war es dann aber so weit, als der eingewechselte Jeremie Zehetbauer die Elf von Trainer Xhevat Muriqi in Front brachte.

Siegfried Kübler erhöhte in der 73., ehe Kottern der Anschlusstreffer durch Güner Atakan gelang (78.). Dominik Krizanac (80.) und Ilkan Atak (86.) stellten aber wieder eine zwei-Tore-Vorsprung her. Für Kottern war der direkte Klassenerhalt schon vor der Partie nicht mehr möglich. FC Ismaning – TSV Kottern 4:1

FC Ismaning: Lukas da Silva-Pötzinger, Dominik Krizanac, Gianluca Wild, Myroslav Mitin, Benedikt Kuhn, Cengiz Basaran (60. Jeremie Zehetbauer), Siegfried Kübler, Agon Bashota (64. Ilkan Atak), Vito Liuzza (87. Giovanni Pollio), Serhii Shcherbyna (64. Alessandro Cazorla), Kevin Kozica (60. Daniel Weber) - Trainer: Xhevat Muriqi

TSV Kottern: Antonio Mormone, Marco Miller, Tim Buchmann (66. Fabian Günes), Samuel Barth, Lukas Ender, Marco Schad, Sven Kopp, Sefer Qosaj, Maximilian Bär, Christopher Duchardt (85. Noah Hackenschmidt), Achim Speiser (75. Güner Atakan) - Trainer: Andreas Maier

Schiedsrichter: Yannick Eberhardt (München) - Zuschauer: 148

Tore: 1:0 Jeremie Zehetbauer (66.), 2:0 Siegfried Kübler (73.), 2:1 Güner Atakan (78.), 3:1 Dominik Krizanac (80.), 4:1 Ilkan Atak (86.)

Der FC Deisenhofen hat Yasin Yilmaz in seinem Heim-Abschiedsspiel einen 4:1-Sieg gegen Türkgücü München beschert. Yilmaz durfte als Kapitän auflaufen und sich schon in der 4. Minute über den Führungstreffer durch Nikolaos Gkasimpagiazov freuen. Türkgücüs Bahadir gelang in der 32. Minute zwar der Ausgleich, doch danach war nur noch der FCD am Zug. Florian Schmid brachte die Elf wieder in Führung (53.), Tobias Seidl erhöhte (73.), ehe Luke Grandl den Endstand herstellte (79.). Für Türkgücü war es indessen die 24. Niederlage in dieser Saison. Der Abstieg ist sowieso klar. FC Deisenhofen – Türkgücü München 4:1

FC Deisenhofen: Konstantin Dresen, Nikolaos Gkasimpagiazov (82. Jan Krettek), Leo Edenhofer, Georg Jungkunz, Henrik Freitag, Leon Müller-Wiesen (67. Tobias Seidl), Yasin Yilmaz (67. Luke Gandl), Noah Semmler (82. Florian Weber), Lennard Jung, Niclas Groß (79. Lukas Vollmer), Florian Schmid - Trainer: Andreas Pummer

Türkgücü München: Leon Walch, Armin Herbert (46. Antonios Giapoulis), Marcello Ljubicic, Sahin Bahadir, Tunahan Reis, Atilla Arkadas, Ivan Martinovic (84. Philipp Denić), Mert Sahin, Burhan Bahadir, Matija Radonjic, Jonas Ngusu Luzolo - Trainer: Slaven Skeledzic

Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 140

Tore: 1:0 Nikolaos Gkasimpagiazov (4.), 1:1 Burhan Bahadir (32.), 2:1 Florian Schmid (53.), 3:1 Tobias Seidl (73.), 4:1 Luke Gandl (79.)

Im Kampf um eine mögliche Aufstiegsrelegation hat sich der FC Pipinsried zwar gegen Türkspor Augsburg durchgesetzt, gegen den SV Kirchanschöring aber den Kürzeren gezogen. Damit bleibt Pipinsried weiterhin in der Bayernliga. In der 24. Minute hatte Ibrahim Capar die Augsburger Heim-Elf in Führung gebracht, die auch bis nach der Pause bestehen blieb. Dann jedoch erzielte Tobias Reithmeier den Ausgleich für Pipinsried (54.). Florian Gebert drehte nur eine Minute später die Partie zugunsten des FC Pipinsried (55.). Die Führung bauten dann Nenad Petkovic (66.), Nico Karger (76.) und Jaroud Kanze (83.) aus. Augsburg konnte nur noch mit dem 2:5 durch Harouna Boubacar antworten (85.). Türkspor Augsburg – FC Pipinsried 2:5

Türkspor Augsburg: Michael Loroff, Jameel Kurukan, Niklas Berger, Mert Akkurt, Valdrin Katana, Javin Bolte, Kenan Yildirim (66. Dylan Agbarha), Luca Kerber, David Anyaonu, Ibrahim Capar, Harouna Boubacar - Spielertrainer: Daniel Biermann - Trainer: Servet Bozdag

FC Pipinsried: Enrique Bösl, Sebastian Keßler (46. Nico Karger), Benjamin Krist, Tobias Schröck, Tobias Reithmeir (72. Benedikt Wiegert), Mario Götzendörfer (46. Angelo Mayer), Alexander Lungwitz, Jonas Lindner, Dominik Neisser, Nenad Petkovic (72. Kubilay Celik), Florian Gebert (63. Jaroud Kanze) - Trainer: Roman Langer

Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Ibrahim Capar (24. Foulelfmeter), 1:1 Tobias Reithmeir (54.), 1:2 Florian Gebert (55.), 1:3 Nenad Petkovic (66.), 1:4 Nico Karger (76.), 1:5 Jaroud Kanze (83.), 2:5 Harouna Boubacar (85.)

Der SV Kirchanschöring hat sich in die Aufstiegsrelegation geschossen. Gegen den FC Gundelfingen stellte David Lobendank schon in der ersten Spielminute auf 1:0 für die Gastgeber. Kurz vor der Pause baute David Rosenstatter diese auf 2:0 aus. Im direkten Vergleich mit Pipinsried war Kirchanschöring besser, weshalb der Platz für die Aufstiegsrelegation nicht mehr einzuholen ist. Auch Gundelfingen (verzichtet sowieso auf Aufstieg) kann nicht mehr vorbeiziehen, da der direkte Vergleich ebenfalls an Kirchanschöring geht. SV Kirchanschöring – FC Gundelfingen 2:0

SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Elias Huber, Dominik Auerhammer, Samuel Schwarz (88. Fabian Kühnel), Manuel Omelanowsky (85. Fikret Jahic), Christoph Dinkelbach, Maximilian Reiter (75. Andreas Krämer), David Lobendank (79. Andreas Schweinsteiger), David Rosenstatter - Spielertrainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger

FC Gundelfingen: Tobias Werdich, Jan-Luca Fink, Niklas Fink (88. Stefan Heger), Leon Sailer, Dario Nikolic, Janik Noller (74. Jonas Schneider), Jeremias Seibold, Yannick Maurer (78. Fatjon Maliqi), Samuel Seibold (65. Nico Frisch), Simon Achatz, David Spizert - Trainer: Thomas Rudolph - Co-Trainer: Stefan Heger

Schiedsrichter: Michael Freund (Perlesreut) - Zuschauer: 908

Tore: 1:0 David Lobendank (1.), 2:0 David Rosenstatter (43.)

Der TSV 1860 München macht es weiter extrem eng im Kampf um die Meisterschaft. Gegen den TSV Nördlingen gewann die Elf mit 1:0 dank eines verwandelten Elfmeters von Cristian Leone. Ansonsten konnte beide Mannschaften vor 580 Zuschauern keine Tore verzeichen. Alper Kayabunar und sein Team können die Meisterschaft am nächsten Wochenende holen, solange sie gleich viele oder mehr Punkte wie der TSV Landsberg holen. Am nächsten Wochenende geht es auf heimischem Platz gegen den FC Ismaning. TSV Nördlingen – TSV 1860 München II 0:1

TSV Nördlingen: Daniel Martin, Nico Schmidt, Jens Schüler, Johannes Fiedler, Mario Szabo (84. Thomas Schmid), Manuel Meyer (73. Hans Rathgeber), Jakob Mayer (89. Luca Lechler), Mario Taglieber, Bernd Rathgeber (62. Patrick Högg), Alexander Schröter, Simon Gruber (88. Jan Mielich) - Trainer: Daniel Kerscher

TSV 1860 München II: Stefan Musa, Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Benedikt Hoppe, Jamie Jenni, Raphael Wach, Lucas Grancay, Lance Fiedler, Cristian Leone (84. Matthias Roithmayr), Sandro Porta (39. Rron Gosalci), Emre Erdogan (64. Luis Pereira de Azambuja) - Trainer: Alper Kayabunar

Schiedsrichter: Niklas Wich (Kronach) - Zuschauer: 580

Tore: 0:1 Cristian Leone (14. Foulelfmeter)

Spiele am Freitag