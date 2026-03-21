Bayernliga: 1860 dreht nach Rückstand auf, SVH weiter ungeschlagen

Spiele am Samstag

Der FC Deisenhofen entscheidet eine turbulente Partie gegen den FC Ismaning für sich. Die Gastgeber erwischten einen guten Start und gingen in der 16. Minute durch einen Treffer von Lukas Kretzschmar in Führung. Kurz darauf erhöhte Tobias Seidl auf 2:0 (21.).

Im zweiten Durchgang schwächte sich Deisenhofen dann selbst. Tobias Nickl sah in der 78. Minute die rote Karte, wenige Minuten später kam Ismaning durch einen Elfmeter von Philip Kuhn zum Anschlusstreffer (80.). Trotz der Unterzahl brachten die Hausherren den knappen Vorsprung aber über die Zeit, auch wenn in der Nachspielzeit sogar noch ein zweiter Platzverweis für Yasin Yilmaz hinzukam. FC Deisenhofen – FC Ismaning 2:1

FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Tobias Nickl, Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov, Björn Jost, Lennard Jung, Niclas Groß (90. Lukas Vollmer), Lukas Kretzschmar (80. Henrik Freitag), Jan Krettek (87. Luke Gandl), Tobias Seidl (72. Florian Weber), Florian Schmid

FC Ismaning: Maximilian Retzer, Daniel Weber, Dominik Krizanac, Gianluca Wild, Altin Maxhuni, Fabian Streibl, Jeremie Zehetbauer, Dimitrios Vourtsis (80. Kevin Kozica), Philip Kuhn, Alessandro Cazorla (46. Agon Bashota), Ilkan Atak

Tore: 1:0 Lukas Kretzschmar (16.), 2:0 Tobias Seidl (21.), 2:1 Philip Kuhn (80. Foulelfmeter)

Rot: Tobias Nickl (78./FC Deisenhofen/)

Gelb-Rot: Yasin Yilmaz (96./FC Deisenhofen/)

Der SV Kirchanschöring gewinnt souverän gegen den TSV Kottern. Die Gäste kamen zu Beginn mit Wucht aus der Kabine und überrollten den TSV mit drei Treffern in der Anfangsphase. Zweimal Samuel Schwarz (6. und 8.) und Jonas Kronbichler per Elfmeter (18.) sorgten für eine 3:0-Führung schon nach 20 Minuten.

Damit war die Partie im Grunde gelaufen. Kirchanschöring ließ in der restlichen Spielzeit nichts mehr anbrennen und brachte den komfortablen Vorsprung sicher nach Hause.

TSV Kottern – SV Kirchanschöring 0:3

TSV Kottern: Antonio Mormone, Tim Buchmann, Filip Dobras, Lukas Ender, Fabian Günes, Matthias Jocham, Marco Schad, Sven Kopp (46. Achim Speiser), Christopher Duchardt, Micha Bareis (46. Kai Dusch), Noah Hackenschmidt

SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Dominik Auerhammer (68. Matteo van de Wiel), David Rosenstatter, Christoph Dinkelbach (89. Andreas Schweinsteiger), David Lobendank (80. Fabian Kühnel), Maximilian Reiter, Manuel Omelanowsky (72. Fikret Jahic), Jonas Kronbichler, Samuel Schwarz (81. Nick Schreiber)

Tore: 0:1 Samuel Schwarz (6.), 0:2 Samuel Schwarz (8.), 0:3 Jonas Kronbichler (18. Foulelfmeter)

Der SV Heimstetten fährt einen knappen Sieg gegen den SV Schalding-Heining ein. In einer von Beginn an umkämpften Begegnung schlugen die Gäste zuerst zu. Benedict Fink lieferte in der 38. Minute das 1:0 für Heimstetten. Schalding war in der Folge um eine Antwort bemüht, vergab jedoch zahlreiche Chancen auf den Ausgleich. Heimstetten schwächte sich im zweiten Durchgang mit einem Platzverweis gegen Daniel Steimel selbst (69.), die Hausherren konnten jedoch kein Kapital aus der Überzahl schlagen. Somit blieb es am Ende beim knappen 1:0-Auswärtserfolg für den SV Heimstetten, der in der Rückrunde damit weiterhin ungeschlagen ist. SV Schalding-Heining – SV Heimstetten 0:1

SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Markus Tschugg, Christoph Szili (81. Abaz Mazrekaj), Mohamed Bekaj, Maximilian Moser, Christian Brückl, Quirin Stiglbauer (15. Vincent Ketzer) (65. Michael Dietl), Noel Tanzer (86. Fabian Stahl), Markus Gallmaier, Fabian Schnabel, Patrick Drofa

SV Heimstetten: Moritz Knauf, Quentin Kehl (75. Sebastian Gebhart), Fabian Cavadias, Rene Rüther, Cedric Ildas, Daniel Steimel, Dennis Polat, Luka Arslan (60. David Leitl), Vitus Vochatzer, Emil Titze (84. Robin Penski), Benedict Fink (97. Fabian Scherger)

Tore: 0:1 Benedict Fink (38.)

Rot: Daniel Steimel (69./SV Heimstetten/grobes Foulspiel)



Spiel gedreht, Tabellenführung zurückerobert: Der TSV 1860 München II schlägt Türkgücü nach Rückstand dank einer sehr starken zweiten Hälfte hoch verdient. In der ersten Hälfte zeigte Türkgücü eine solide Leistung mit viel Herz in der Defensive und gefährlichen Kontern. Die erste große Chance hatte aber U21-Kapitän Xaver Kiefersauer (19.), der mit einem Kopfball nach Wach-Hereingabe Walch zu einer starken Parade zwang. Auf der Gegenseite entschärfte 1860-Keeper Stefan Musa reaktionsschnell gegen Tunahan Reis (28.). Im Anschluss ließen die Junglöwen die Führung liegen und Türkgücü ging in Front: Mert Sahin (42.) verwandelte einen durch Musa verursachten Foulelfmeter sicher. In der zweiten Hälfte spielten dann fast nur noch die Junglöwen. Für den Ausgleich brauchte es aber einen Elfmeter: Kiefersauer scheiterte zunächst an Walch, ließ diesem aber beim Nachschuss keine Chance (55.). Nur vier Minuten später drehten die Löwen das Spiel komplett: Christian Leone kam im Strafraum an den Ball und knalte den Ball humorlos unter die Latte. Weitere Chancen ließ 1860 liegen oder scheiterte am starken Walch. Die Schlussoffensive Türkgücüs verpuffte, weil 1860 kaum Fehler machte. Türkgücü München – TSV 1860 München II 1:2

Türkgücü München: Leon Walch, Mhammed Sanawar, Marcello Ljubicic, Sahin Bahadir, Mert Güzelarslan (70. Atakan Ege), Tunahan Reis, Fernando Herodes, Atilla Arkadas (70. Abdulrahman Hassirou), Mert Sahin, Burhan Bahadir, Matija Radonjic

TSV 1860 München II: Stefan Musa, Justin Thönig, Max Jägerbauer, Alexander Benede Aquayo, Benedikt Hoppe (66. Lance Fiedler), Arin Garza (93. Lucio Saric), Xaver Kiefersauer, Raphael Wach, Lucas Grancay (55. Sandro Porta), Cristian Leone (84. Rron Gosalci), Luis Pereira de Azambuja (55. Fabio Wagner)

Tore: 1:0 Mert Sahin (42. Foulelfmeter), 1:1 Xaver Kiefersauer (56.), 1:2 Cristian Leone (60.)

Besondere Vorkommnisse: Xaver Kiefersauer (TSV 1860 München II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Leon Walch (56.).

Spiele am Freitag