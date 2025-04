Bayern-Youngster schielen auf Profi-Debüt

Zur Wahrheit gehört aber auch: Lennart Karl wäre beinahe zu seinem Profi-Debüt gekommen, stand in der Schlussphase sogar schon zur Einwechslung bereit. Am Ende aber musste Linksverteidiger Raphael Guerreiro wider Erwarten raus – und das Offensiv-Juwel weiter warten.

München - Die Verwunderung einiger Fans des FC Bayern war am vergangenen Samstag groß. Schon nach 56 Minuten führten die Münchner mit 4:0 in Heidenheim. Trotz des großen Vorsprungs beim Abstiegskandidaten und des verletzungs- sowie belastungsgeplagten Kaders ließ Trainer Vincent Kompany seine Juwele auf der Bank schmoren. Der Belgier gibt bislang den arrivierten Stars den Vorzug.

Nichtsdestotrotz halten die Bayern-Verantwortlichen extrem große Stücke auf Karl. Der 17-Jährige trainiert inzwischen regelmäßig bei der ersten Mannschaft und hinterlässt dabei einen starken Eindruck. Im Eins-gegen-Eins auf engem Raum ist Karl mit seinem tiefen Körperschwerpunkt kaum aufzuhalten. Sein linker Fuß ist besonders. Zudem ist Karl sehr torgefährlich, wie er in dieser Spielzeit bereits bei der U 17 und U 19 eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Seine Bilanz in 26 Nachwuchspartien: 32 Treffer, zehn Vorlagen.

Neben Karl hat auch Jonah Kusi-Asare gute Aussichten, im Bundesliga-Endspurt eine Chance zu bekommen. Auch der Schwede trainiert mit der Kompany-Mannschaft. Nach vier Partien Pause lief der Stürmer am Mittwoch wieder für die Bayern-Amateure in der Regionalliga auf, im Nachholspiel in Aubstadt erzielte er bei der 1:2-Pleite das Münchner Tor in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit.

Bei Kusi-Asare geht es aktuell darum, den Matchrhythmus über die zweite Mannschaft wieder herzustellen. Die Anlagen des 17-Jährigen, der 2024 für eine kolportierte Ablöse von 3,5 Millionen Euro vom schwedischen Verein AIK an den Campus wechselte, sind vielversprechend. Trotz seiner Körpergröße von 1,96 Meter ist er fußballerisch gut, hat eine tolle Technik und Schrittlänge. Mit dem Rücken zum Tor hat er aber noch Lernbedarf.

Eventuell könnte auch noch Wisdom Mike im Bundesliga-Endspurt sein Profi-Debüt geben. Nach seiner Oberschenkel-Verletzung Ende Februar arbeitet sich der 16-Jährige wieder zurück. In 20 U 17- und U 19-Einsätzen diese Saison erzielte der talentierte Angreifer schon 18 Tore und bereitete sieben Treffer vor.

Dass Kompany die Bayern-Juwele im Profi-Training einbaut, wird am Campus positiv wahrgenommen. Dass die Talente bislang noch keine Einsatzzeiten in der ersten Elf hatten, sei kein Drama. Den Nachwuchsverantwortlichen ist bewusst, dass es sich bei den Jungspunden um 16- bis 18-Jährige handelt und nicht bereits um 19-, 20-Jährige.

Klub-WM könnte zur Chance für Bayern-Talente werden

Die nächste Chance auf ihr Debüt haben Karl & Co. schon am Samstag (15.30 Uhr, Sky) im Bundesliga-Heimspiel gegen Mainz. Sollten die Bayern schon am 31. Spieltag die Meisterschaft klarmachen, würden sich in den verbleibenden drei Partien danach sicher noch Möglichkeiten ergeben, die Talente einzusetzen.

Auch bei der im Sommer erstmals stattfindenden großen Klub-WM (15. Juni bis 13. Juli) in den USA dürfte das ein oder andere Bayern-Juwel mitfahren und sich präsentieren. Philipp Kessler, Hanna Raif