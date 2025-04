Bayern- und Landesligaerfahrung für Vatanspor Nürnberg

Vatan Spor Nürnberg stellt frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit in der Bezirksliga Mittelfranken Nord. Mit Samet Güler, Samet Aktas und Hayri Özdemir konnte der Klub drei erfahrene Spieler vom Landesligisten SV Schwaig verpflichten, die ab Sommer den Kader verstärken sollen. Auch im organisatorischen Bereich tut sich etwas: Necati Güler übernimmt ab sofort die Position des sportlichen Leiters, Onat Berk Ayaz fungiert künftig als Teammanager.

"Unser großes Ziel ist der Klassenerhalt“, erklärt Vorstandsmitglied Yusuf Yilmaz. „Wir sind mit vier Punkten aus zwei Spielen gut aus der Winterpause gestartet. Ich habe volles Vertrauen in unsere Mannschaft, dass wir die nötigen Punkte sammeln werden, um in der Bezirksliga zu bleiben. Zwei Saisons hintereinander im Abstiegskampf zu stecken, zehrt ehrlich gesagt ein wenig an den Nerven.“

Yilmaz: "Werden noch weitere Verstärkungen hinzufügen"