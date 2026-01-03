Bayern und Gladbach warten: BAK-U19 stellt Nationalspieler

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Positive Nachrichten aus Moabit Nach der Qualifikation zur deutschen Meisterschaft – als Nicht-NLZ (Nachwuchsleistungszentrum) noch vor Hertha BSC – stellt die U19 des Berliner Athletik Klub 07 nun auch einen Nationalspieler.

Emre Üstün zwischen zwei Fußball-Welten: Einladung zur türkischen U19-Nationalmannschaft BAK U19 Spieler Emre Üstün steht erneut im Fokus der internationalen Talentsichtung. Der Kapitän seines Vereins wurde vom Türkischer Fußballverband in den Kader der türkischen U19-Nationalmannschaft berufen. Das Team bereitet sich vom 7. bis 15. Januar 2026 in Antalya auf ein internationales Testspiel gegen Usbekistan vor.

Für Üstün ist die Nominierung ein weiterer Schritt in einer bemerkenswerten Entwicklung. Bereits in der vergangenen Saison war der Defensivspieler Teil des erweiterten Kreises der deutschen U18-Nationalmannschaft. Zwar erfolgte die Einladung lediglich auf Abruf, doch sie unterstrich seine wachsende Wahrnehmung auch außerhalb des türkischen Verbands. Die aktuelle Berufung in die türkische U19 fällt nun deutlich konkreter aus: Üstün ist fest eingeplant für die Vorbereitungsphase und das Länderspiel. Solche Maßnahmen gelten im Nachwuchsbereich als wichtige Standortbestimmung – sportlich wie auch mit Blick auf eine mögliche langfristige internationale Laufbahn.