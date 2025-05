Bayern trifft Westfalen - Fußballfreundschaft über Bundesländergrenzen

Das Wochenende beginnt mit der Ankunft der Hochlarer Delegation am Samstag und einem gemütlichen Willkommensabend im Sportheim Parsberg. Der Sonntag steht im Zeichen des Fußballs: Ein Freundschaftsspiel der C-Jugend-Teams bildet das sportliche Herzstück, bevor es am Nachmittag gemeinsam in den Klettergarten nach Velburg geht – oder bei schlechtem Wetter in die Halle.