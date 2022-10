BAYERN-TREFFER DES MONATS

Das ist Kunst! Maximilian Repasky vom TSV Fischach ist ein wahrer Zauberer am Ball. Gegen den SV Schwabegg packt er in der 19. Minute einen Kunstschuss aus und verwandelt eine unzureichend geklärte Ecke satt ins obere rechte Eck – die Abwehrspieler und der Torwart strecken sich vergeblich. Diese Flugkurve musst du gesehen haben! Endstand: SV Schwabegg – TSV Fischach; 2:2

Traumtore fallen nicht nur in der Bundesliga oder in der Champions League, sondern auch Woche für Woche im bayerischen Amateurfußball! In Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk (BR) suchen wir jetzt den „Bayern-Treffer des Monats“ September 2022.

STECKBRIEF MAXIMILIAN REPASKY

Name: Maximilian Repasky

Spitzname: Repy

Alter: 32 Jahre

Position: Außenverteidiger

Verein: TSV Fischach

Bisherige Stationen: TSV Fischach, TSG Thannhausen, TSV Ustersbach

Sportliches Vorbild: Thomas Hitzlsperger

Größter Erfolg: A-Klassenmeister und Aufstieg in die Kreisklasse

Dieser Song darf in keiner Kabinenplaylist fehlen: Rammstein - Feuer frei

Das denke ich über mein Tor: Den hab ich mal satt getroffen und zum Glück hat der Abwehrspieler seinen Fuß nicht draufgehalten

Das denke ich über meine „Bayern-Treffer“-Konkurrenten: Hut ab für die Wahnsinns Tore, vorallem die beiden Fallrückziehertore

Darum sollte ich den „Bayern-Treffer des Monats“ gewinnen: Auch in einer Kreisklasse kann man schöne Tore erzielen, tolle Flugkurve und unhaltbar ins Kreuzeck