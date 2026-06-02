Bayern-Torjäger Heinz holt sich die Krone in der Regionalliga ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2025/26 von Sarah Georgi · Heute, 09:40 Uhr · 0 Leser

Bayern-Torjäger Anton Heinz (Mi.) hat in der Regionalliga Bayern die meisten Treffer erzielt. Hinter ihm folgen Servero Sturm vom TSV Aubstadt (li.) und Simon Skarlatidis von der SpVgg Unterhaching (re.). – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Regionalliga Bayern in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Anton Heinz ist der beste Torjäger in der Regionalliga Bayern. Mit 21 Toren in der Saison 2025/26 holt er sich den Titel und darf sich über 15 Kästen ERDINGER freuen. Dank ihm hat der FC Bayern II zahlreiche Siege eingefahren. Der Kapitän war beim Rekordmeister die Torgarantie in der zweiten Mannschaft. Den zweiten Platz hat sich Severo Sturm gesichert. Mit 16 Treffern blieb er am Ende doch deutlich hinter Heinz. Sturm hat beim TSV Aubstadt mehr als ein Drittel aller Tore erzielt. Er und sein Team belegten am Ende Platz acht in der Tabelle und stehen damit zwei Plätze über Torjäger-Sieger Heinz und dem FC Bayern München.

Komplettiert wird das Treppchen von Simon Skarlatidis. Dem 34-Jährigen von der SpVgg Unterhaching gelangen in dieser Saison 14 Treffer. Bitter für ihn: Kurz vor Saisonende ging es mit der SpVgg Unterhaching um den Aufstieg in die dritte Liga, doch dann entschloss sich die Spielvereinigung für einen Verzicht im Falle des möglichen Aufstiegs. Torjägerliste: 1. Anton Heinz, FC Bayern München II: 21 Tore