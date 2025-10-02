Bayern-Talent Mike (17) trifft 14 Stunden nach dem Bundesliga-Debüt

München- Wisdom Mike wurde am Freitag im Spiel des FC Bayern München gegen den SV Werder Bremen eingewechselt. Und dann, nur 14 Stunden später, stand Mike schon wieder auf dem Feld. Dieses Mal für die U19 des Rekordmeisters. Es dauerte in beiden Partien nicht lang, dann durfte Mike schon jubeln.

Freitag. 20:30. Spieltag am Franz-Beckenbauer Platz 5 in München. Der amtierende deutsche Meister FC Bayern München empfing den SV Werder Bremen. Die Bayern steuerten mit voller Kraft Richtung 15 Punkte aus fünf Spielen. In der 22. Minute erzielte Jonathan Tah sein erstes Tor. Aber auch der englische Goalgetter Harry Kane traf doppelt.

Sechs Minuten vor dem regulären Ende der Partie verließ Luis Diaz den Platz und wurde durch Wisdom Mike ersetzt. Es war der erste Einsatz im deutschen Oberhaus – und dann auch noch im Wiesn-Trikot der Bayern. In der Allianz-Arena herrschte hervorragende Stimmung. 180 Sekunden nach seinem Debüt war Mike der erste Gratulant von Torschütze Konrad Laimer.

Wisdom Mike glänzt wenige Stunden nach seinem Profi-Debüt als Torschütze für die U19 des FC Bayern

Doch das Wochenende des Bayern-Juwels war noch nicht vorbei. Mike stand am Samstag um zwölf Uhr, also knapp 14 Stunden nach seinem Bundesligadebüt, in der Startelf der U19 gegen den SSV Ulm. Mike, der bis dato auf drei Scorer kam, erwischte einen Traumstart und knipste nach zehn Minuten zur 1:0-Führung gegen die Spatzen. Die Münchner U19 nutzte einen Fehler der Gäste im eigenen Sechzehner und nagelte den Ball links oben ins kurze Kreuzeck.