Bayern-Talent Lennart Karl spielt überraschend Regionalliga

Marktwert von 1,5 Millionen Euro und sieben Einsätze für die Profis des FC Bayern: Heute spielt Lennart Karl aber in der Regionalliga.

Überraschung beim FC Bayern München: Nach seinem Einsatz gegen Werder Bremen startet Lennart Karl auch für die Amateure in der Regionalliga.

München – Am Freitagabend noch Allianz Arena, am Samstag schon im Grünwalder Stadion: Lennart Karl spielt heute erstmals für den FC Bayern München II in der Regionalliga. Nach seinen 13 Minuten gegen Werder Bremen soll der 17-Jährige bei den Amateuren zu Spielzeit kommen.

Lennart Karl debütiert für den FC Bayern München in der Regionalliga