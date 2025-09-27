 2025-09-26T13:47:28.965Z

Marktwert von 1,5 Millionen Euro und sieben Einsätze für die Profis des FC Bayern: Heute spielt Lennart Karl aber in der Regionalliga.
Bayern-Talent Lennart Karl spielt überraschend Regionalliga

Überraschung beim FC Bayern München: Nach seinem Einsatz gegen Werder Bremen startet Lennart Karl auch für die Amateure in der Regionalliga.

München – Am Freitagabend noch Allianz Arena, am Samstag schon im Grünwalder Stadion: Lennart Karl spielt heute erstmals für den FC Bayern München II in der Regionalliga. Nach seinen 13 Minuten gegen Werder Bremen soll der 17-Jährige bei den Amateuren zu Spielzeit kommen.

Lennart Karl debütiert für den FC Bayern München in der Regionalliga

Karl kam in dieser Saison in der Bundesliga bislang viermal zum Einsatz, zudem ließ ihn Vincent Kompany gegen Wehen Wiesbaden starten. Insgesamt kommt Karl für die FCB-Profis auf sieben Pflichtspieleinsätze. Dabei gelang ihm eine Vorlage. Beim Duell gegen Würzburg feiert der Youngster dagegen sein Regionalliga-Debüt. (Weitere Informationen folgen)

