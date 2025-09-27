Bayern-Talent Lennart Karl erlebt Albtraum bei Regionalliga-Debüt

Der FC Bayern München II geht mit Lennart Karl gegen die Würzburger Kickers baden. Auf den Bundesliga-Sieg gegen Bremen folgte für den Youngster eine klare Pleite in der Regionalliga.

Update um 16:15 Uhr: So hatte sich der FC Bayern das Debüt von Lennart Karl in der Regionalliga sicher nicht vorgestellt. Die krisengeplagte Reserve des FCB kassierte gegen die Würzburger Kickers die dritte Pleite in Serie. Karl selbst wusste anfangs durchaus zu überzeugen, dribbelte sich einmal stark auf der Seite durch, verlor aber zur Pause hin etwas den Faden.

Nach der Pause wurden Karl & Co. dann von den Würzburger Kickers überrollt: In acht Minuten trafen die Unterfranken dreimal. Nach dem dritten Tor für Würzburg durch Luke Kemmerich war auch für Karl Schluss. Nach 66 Minuten musste das Bayern-Talent für Artur Degraf raus. Trainer Holger Seitz war mit der Leistung Karls dennoch zufrieden und lobte dessen Mut in der Offensive. Beim 0:2 machte er aber auch einen Fehler des zweitjüngsten Bundesliga-Starters des FCB aus.

Ein Lichtblick: Der eingewechselte Degraf erzielte kurz vor Schluss noch das 1:3 und beendete damit die 270 Minuten andauernde Torflaute der Münchner in der Regionalliga.

Nach der Bundesliga-Spiel gegen Bremen spielt Lennart Karl erstmals in der Regionalliga

Erstmeldung vom 27. September um 14:15 Uhr: München – Am Freitagabend noch Allianz Arena, am Samstag schon im Grünwalder Stadion: Lennart Karl spielt heute erstmals für den FC Bayern München II in der Regionalliga. Nach seinen 13 Minuten gegen Werder Bremen soll der 17-Jährige bei den Amateuren zu Spielzeit kommen.

Lennart Karl debütiert für den FC Bayern München in der Regionalliga

Karl kam in dieser Saison in der Bundesliga bislang viermal zum Einsatz, zudem ließ ihn Vincent Kompany gegen Wehen Wiesbaden starten. Insgesamt kommt Karl für die FCB-Profis auf sieben Pflichtspieleinsätze. Dabei gelang ihm eine Vorlage. Beim Duell gegen Würzburg feiert der Youngster dagegen sein Regionalliga-Debüt.