Bayern-Talent gelingt Torpremiere – Hachinger Top-Torjäger zerlegt Ex-Verein

Die SpVgg Unterhaching zieht nach dem neunten Saisonsieg einsam ihre Kreise an der Tabellenspitze. Die Bayern-Amateure verlieren hingegen nach vier Spielen ohne Sieg immer mehr den Anschluss nach oben.

SpVgg Unterhaching – SpVgg Greuther Fürth II 5:2 (3:1). – Die U 23 der „Kleeblättler“ erwies sich für den Ligakrösus nicht als Stolperstein. Die Hachinger untermauerten ihren Favoritenstatus in der Regionalliga Bayern. „Haching hat mit seiner Qualität unsere Schwächen ausgenutzt“, erkannte der Fürther Kapitän und Ex-Löwe Daniel Adlung die Dominanz der SpVgg an. Beim deutlichen Heimerfolg ragten diesmal zwei Hachinger Offensivkräfte heraus. Neuzugang Joden Aigboje erzielte gegen seinen Ex-Verein einen Hattrick (43., 73., 80.). „Es hat richtig Bock gemacht“, so Aigboje, der mit acht Saisontreffern derzeit zusammen mit Anton Heinz (Bayern II) und Severo Sturm (Aubstadt) Liga-Top-Torjäger ist.

Und auch Moritz Müller gelang sein erster Treffer im Hachinger Trikot zum zwischenzeitlichen 2:1 (30.). Mittelfeldmotor Simon Skarlatidis machte mit dem 1:0 den Anfang (13.) und die beiden Gegentore durch Philipp Hack zum zwischenzeitlichen 1:1 (22.) und Lucas Torres Farias zum 2:4 (78.) stellten für SpVgg-Cheftrainer Sven Bender nur einen kleinen Makel dar. „Am Ende freuen wir uns über drei Punkte“, so der Ex-Profi. Viel schwerer wiegt hingegen der Ausfall von Routinier Manuel Stiefler, der wegen eines Bruchs am Handgelenk gegen Fürth fehlte und möglicherweise noch etwas länger ausfallen könnte.

SpVgg Ansbach – FC Bayern II 1:1 (1:0). – Bei den kleinen Bayern steckt derzeit Sand im Getriebe. Die Amateure sind seit nunmehr vier Spielen sieglos. Bei den formstarken Ansbachern vergab der Nachwuchs des Rekordmeisters zweimal gute Möglichkeiten zur Führung (8., 19.), gerieten danach durch ein Kontertor von Tarkan Ücüncü in Rückstand (21.). In der zweiten Hälfte mit Torlinien-Rettungsaktionen auf beiden Seiten erzielte Robert Deziel (20) den 1:1-Ausgleich – Torpremiere im FCB-Trikot für das amerikanische Abwehrtalent.