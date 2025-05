Bayern-Talent Asp-Jensen vor dem Absprung: Erstligist wohl interessiert

Wie die „Bild“ berichtet, will der FC Bayern sein Top-Talent in diesem Sommer verleihen. Demnach soll der Schweizer Erstligist Grashoppers Zürich an dem Offensivspieler interessiert sein. Der Rekordmeister kämpft zurzeit allerdings noch gegen den Abstieg. Nur bei einem Klassenerhalt in der Super League soll Asp-Jensen nach Zürich wechseln. Ziel ist, dass der hoch veranlagte Offensivmann Spielpraxis im Erwachsenen-Fußball sammelt.

Kostete die Münchner 1,2 Millionen Euro: Asp-Jensen gilt als großen Hoffnung beim FC Bayern

Bei den Bayern-Amateuren um Trainer Holger Seitz war Asp-Jensen in dieser Saison einer der auffälligsten Spieler. Er gilt als technisch versiert, mit feinem Fuß am Ball und einem starken Spielverständnis. In 23 Spielen in der Regionalliga steuerte er fünf Tore und acht Torvorlagen bei. Sein Bundesliga-Debüt feierte der Youngster unter Thomas Tuchel am 12. Mai 2024 gegen den VfL Wolfsburg. „Ihm stehen alle Türe offen“, schwärmte der Ex-Trainer seinerzeit. In der abgelaufenen Saison trainierte der Däne immer wieder mit den Profis.

Um sich die Dienste des damals 16-jährigen Nachwuchs-Talents zu sichern, hat der FC Bayern 2022 viel Geld auf den Tisch gelegt. Der Rekordmeister soll an den FC Midtjylland rund 1,2 Millionen Euro für den Transfer überwiesen haben. Jetzt soll Jonathan Asp-Jensen den nächsten Karrieresprung machen. Und später wie Aleksandar Pavlović ein fester Bestandteil der bayerischen Meistermannschaft werden. (vfi)