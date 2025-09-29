Bayern-Star überrascht Nachwuchstalente beim SV Waldperlach

Normalerweise ist Michael Olise an der Säbener Straße zuhause. Umso überraschender ist eine Instagram-Story vom Training des SV Waldperlach.
München – Etwas länger als ein Jahr trägt Michael Olise schon das Trikot des FC Bayern München. Mit 51 Scorerpunkten (24 Tore und 27 Vorlagen) in 63 Spielen, spielte sich der Franzose in die Herzen der Roten. Und auch eine herzerwärmende Geste vor der Partie gegen Werder Bremen spricht dafür, dass sich der Flügelstürmer beim Rekordmeister gut aufgehoben fühlt.
Der Bayernspieler bewegt sich in München aber nicht nur zwischen Säbener Straße und Allianz Arena hin und her. In einer Instagram-Story des SV Waldperlach war zu sehen, wie sich der 23-Jährige zusammen mit der U16-Mannschaft des SVW ablichten ließ. Auch wenn Olise wie gewohnt zurückhaltend auftrat, war den Spielern ihre Freude ins Gesicht geschrieben. Doch was brachte einen Michael Olise zu einem Münchner Amateurklub?
„Er war privat an der Sportschule Oberhaching und hat dort mit jemanden trainiert“, sagte Michael Hofmann, Trainer an der Bayerischen Fußball Akademie. Die BFA unterstützt den SV Waldperlach in der Nachwuchsentwicklung. Die Akademie stellt unter anderem eine U13- bis U16-Fördermannschaft.
Momentan spielt diese Nachwuchsmannschaft nicht am Gelände in Waldperlach, weil der SVW mit dem Umbau beschäftigt ist. Die Talente trainieren zurzeit an der Sportschule Oberhaching. Laut Hofmann habe man dort „Top-Bedingungen“, weswegen die Mannschaft dort gerne kickt. Für die Spieler kommt dieser kurzfristige Umzug einem Sechser im Lotto nahe. Das Bild mit Michael Olise war „spontan ein Riesenerlebnis – einfach geil.“
Die Foto-Aktion kam auch dem Training der U16 zugute. Anschließend hatten die Spieler nämlich „alle gute Laune“ und gaben im Training richtig Gas, erzählte der ehemalige Torwart des TSV 1860 München, Michael Hofmann. Dieser besondere Moment versetzte Hofmann zurück in seine Jugend. In den 80er Jahren hatte er vom damaligen Weltstar Lothar Matthäus ein Bild und Autogramm bekommen: „Sowas bleibt für die Ewigkeit.“
Bei Olise ist Hofmann besonders vom Charakter beeindruckt. Der Star hatte sich genug Zeit genommen, um mit jedem Spieler sogar ein Einzelfoto zu machen. Auch als Anhänger der Münchner Löwen hat Hofmann für den Bayernspieler nur liebe Worte übrig: „Olise war sehr nahbar und brutal sympathisch.“ (mh)