Bayern-Star überrascht Nachwuchstalente beim SV Waldperlach

Michael Olise neben einem Spieler der BFA-Fördermannschaft – Foto: Michael Hofmann

Normalerweise ist Michael Olise an der Säbener Straße zuhause. Umso überraschender ist eine Instagram-Story vom Training des SV Waldperlach.

München – Etwas länger als ein Jahr trägt Michael Olise schon das Trikot des FC Bayern München. Mit 51 Scorerpunkten (24 Tore und 27 Vorlagen) in 63 Spielen, spielte sich der Franzose in die Herzen der Roten. Und auch eine herzerwärmende Geste vor der Partie gegen Werder Bremen spricht dafür, dass sich der Flügelstürmer beim Rekordmeister gut aufgehoben fühlt. Der Bayernspieler bewegt sich in München aber nicht nur zwischen Säbener Straße und Allianz Arena hin und her. In einer Instagram-Story des SV Waldperlach war zu sehen, wie sich der 23-Jährige zusammen mit der U16-Mannschaft des SVW ablichten ließ. Auch wenn Olise wie gewohnt zurückhaltend auftrat, war den Spielern ihre Freude ins Gesicht geschrieben. Doch was brachte einen Michael Olise zu einem Münchner Amateurklub?

Michael Olise legt in Oberhaching Extra-Schichten ein „Er war privat an der Sportschule Oberhaching und hat dort mit jemanden trainiert“, sagte Michael Hofmann, Trainer an der Bayerischen Fußball Akademie. Die BFA unterstützt den SV Waldperlach in der Nachwuchsentwicklung. Die Akademie stellt unter anderem eine U13- bis U16-Fördermannschaft.

