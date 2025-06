Bayern-Neuzugang Heindl (20) dachte an Karriereende

Dieser Traum stand jedoch vor nicht allzu langer Zeit auf der Kippe. Vor drei Jahren verlor der Österreicher seine Mutter an Krebs. „Damals war ich kurz davor, alles hinzuschmeißen.“ Die Unterstützung seiner Familie und die seiner Freundin stärkte den 20-Jährigen in dieser schweren Zeit und ließen ihn zu der Entscheidung kommen, sein Ziel vom Profifußball weiter zu verfolgen. Seinen ersten Schritt auf diesem Weg machte Heindl beim SV Kapfenberg.

Beim Regionalligisten unterschreibt das Abwehr-Juwel einen Vertrag bis 2028, und folgt dabei in die Fußstapfen eines seiner Idole. Denn auch Bayern-Legende David Alaba begann seine Laufbahn in München bei den Amateuren des Rekordmeisters. „Er ist seit Kindheitstagen ein riesiges Vorbild. Es ist ein Wahnsinns-Gefühl, nun beim gleichen Verein zu spielen“, freut sich Heindl.

Defensiv-Talent mit Erfahrung: Heindl will sein Können bei den Bayern unter Beweis stellen

In der österreichischen 2. Bundesliga lief Heindl insgesamt 85 mal für den SV Kapfenberg auf und erzielte ganze elf Tore. Zudem gab das Bayern-Talent in dieser Zeit sein Debüt in der U21 Nationalmannschaft Österreichs. In München will sich der Innenverteidiger so schnell wie möglich etablieren und seiner Mannschaft gleich von Beginn an weiterhelfen.

Neben seiner Erfahrung will der 20-Jährige vor allem mit seinen Defensivtalenten die Amateure in der Regionalliga wieder zum Erfolg führen. „Auf dem Platz bin ich kopfballstark und körperlich sehr robust.“ Bei den Bayern kann Heindl diese Qualitäten unter anderem Anfang Juli das erste Mal unter Beweis stellen. Dort tritt der FCB zum Vorbereitungsspiel gegen den SSV Ulm an, ehe es Ende Juli wieder mit dem Spielbetrieb der Regionallige Bayern losgeht. (seb)