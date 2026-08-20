 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Bayern nach Blamage unter Druck, MSV gegen Essen, Gladbach in Aachen

Der FC Bayern München muss nach seinem Debakel gegen den VfB Stuttgart nun gegen den FC Ingolstadt gewinnen. Während der MSV Duisburg bei Rot-Weiss Essen gastiert, Alemannia Aachen Borussia Mönchengladbach empfängt und RB Leipzig auf Erzgebirge Aue trifft, braucht Dynamo Dresden gegen gegen den 1. FC Nürnberg nach drei Pleiten einen Sieg.

von André Nückel · Heute, 18:55 Uhr · 0 Leser
Der FC Bayern trifft auf Ingolstadt.
Der FC Bayern trifft auf Ingolstadt. – Foto: Jenni Maul

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Der FC Bayern München muss nach seinem Debakel gegen den VfB Stuttgart nun gegen den FC Ingolstadt gewinnen - mehr dazu an dieser Stelle. Während der MSV Duisburg bei Rot-Weiss Essen gastiert, Alemannia Aachen Borussia Mönchengladbach empfängt und RB Leipzig auf Erzgebirge Aue trifft, braucht Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg nach drei Pleiten einen Sieg. So läuft Spieltag 4 in der U19-DFB-Nachwuchsliga.

DFB-Nachwuchsliga: die Schlaglichter der deutschen Top-U19-Mannschaften

So., 23.08.2026, 11:00 Uhr
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo DresdenSG Dynamo
11:00

Sa., 22.08.2026, 12:00 Uhr
RB Leipzig
RB LeipzigRB Leipzig
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
12:00

Gestern, 14:00 Uhr
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg.
1
6

So., 23.08.2026, 11:00 Uhr
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
11:00

So., 23.08.2026, 11:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlem. Aachen
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
11:00

So., 23.08.2026, 11:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
11:00

Einige Spiele des 3. Spieltags haben außerdem bereits unter der Woche stattgefunden, weshalb die Tabellenstände nicht in allen Gruppen exakt denselben Rhythmus abbilden. Zudem ist zu beachten, dass in einigen Ligen pro Spieltag immer ein Team spielfrei hat. Beispielsweise hat der Hamburger SV nach seinen Erfolgen gegen Werder Bremen und Holstein Kiel in der kommenden Woche keine Partie zu bestreiten. Am folgenden Wochenende ist dann für alle Klubs spielfrei, bevor die U19-DFB-Nachwuchsliga ihren Spielbetrieb fortsetzt.

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Hinweis: Die Top-Teams jeder Gruppe, mindestens die ersten zwei und gegebenenfalls auch der Dritte, qualifizieren sich für die Hauptrunde, in der die Klubs dann die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft schaffen können. Die restlichen Teams spielen eine Rückrunde mit den Aufsteigern aus den Verbandsligen. Hier müssen die Vereine ohne Nachwuchsleistungszentrum den Klassenerhalt schaffen.

>>> Zur DFB-Nachwuchsliga, Gruppe A (Nord-Nordost)

>>> Zur DFB-Nachwuchsliga, Gruppe B (Berlin-Ost)

>>> Zur DFB-Nachwuchsliga, Gruppe C (Süd-Ost)

>>> Zur DFB-Nachwuchsliga, Gruppe D (Bayern)

>>> Zur DFB-Nachwuchsliga, Gruppe E (Südwest-Bayern)

>>> Zur DFB-Nachwuchsliga, Gruppe F (Südwest-Westen)

>>> Zur DFB-Nachwuchsliga, Gruppe G (Westen-Südwesten)

>>> Zur DFB-Nachwuchsliga, Gruppe H (Westen)

>>> Zur DFB-Nachwuchsliga, Gruppe I (Nord-Westen)