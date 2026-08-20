Bayern nach Blamage unter Druck, MSV gegen Essen, Gladbach in Aachen

Der FC Bayern trifft auf Ingolstadt. – Foto: Jenni Maul

Der FC Bayern München muss nach seinem Debakel gegen den VfB Stuttgart nun gegen den FC Ingolstadt gewinnen - mehr dazu an dieser Stelle . Während der MSV Duisburg bei Rot-Weiss Essen gastiert, Alemannia Aachen Borussia Mönchengladbach empfängt und RB Leipzig auf Erzgebirge Aue trifft, braucht Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg nach drei Pleiten einen Sieg. So läuft Spieltag 4 in der U19-DFB-Nachwuchsliga.

So., 23.08.2026, 11:00 Uhr FC Bayern München FC Bayern FC Ingolstadt 04 Ingolstadt 11:00 PUSH

Einige Spiele des 3. Spieltags haben außerdem bereits unter der Woche stattgefunden, weshalb die Tabellenstände nicht in allen Gruppen exakt denselben Rhythmus abbilden. Zudem ist zu beachten, dass in einigen Ligen pro Spieltag immer ein Team spielfrei hat. Beispielsweise hat der Hamburger SV nach seinen Erfolgen gegen Werder Bremen und Holstein Kiel in der kommenden Woche keine Partie zu bestreiten. Am folgenden Wochenende ist dann für alle Klubs spielfrei, bevor die U19-DFB-Nachwuchsliga ihren Spielbetrieb fortsetzt.

______

Hinweis: Die Top-Teams jeder Gruppe, mindestens die ersten zwei und gegebenenfalls auch der Dritte, qualifizieren sich für die Hauptrunde, in der die Klubs dann die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft schaffen können. Die restlichen Teams spielen eine Rückrunde mit den Aufsteigern aus den Verbandsligen. Hier müssen die Vereine ohne Nachwuchsleistungszentrum den Klassenerhalt schaffen.