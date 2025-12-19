"Bayern München II ist eine Mannschaft, die von ihrer Rotation lebt"

Auftakt der Rückrunde: VfB Frauen zu Gast in München

Die VfB Frauen gehen als Tabellenführerinnen in den Rückrundenauftakt der 2. Frauen-Bundesliga. Am vergangenen Wochenende feierte die Mannschaft von Cheftrainer Heiko Gerber im Topspiel gegen den SC Sand einen 2:0-Heimsieg, übernahm damit die Tabellenspitze und sicherte sich die Herbstmeisterschaft.

Zum Start der zweiten Saisonhälfte treffen die Spitzenreiterinnen nun auf den FC Bayern München II, der aktuell auf Rang zwölf steht. Während die VfB Frauen ihre vergangenen drei Ligaspiele gewinnen konnten, mussten die Münchnerinnen in den letzten drei Partien Niederlagen hinnehmen. Auch das Hinrundenduell ging an den Club aus Cannstatt: Beim 3:0-Erfolg erzielte Haruka Osawa einen Doppelpack.

Der Gegner: FC Bayern München II

Die Zweitvertretung des FC Bayern München erlebt in der laufenden Spielzeit der 2. Frauen-Bundesliga einen wechselhaften Saisonverlauf. Die Mannschaft von Cheftrainer Jérôme Reisacher, der seit Juli 2024 im Amt ist, steht nach 13 Spieltagen bei zehn Punkten und einem Torverhältnis von 13:35 auf Tabellenplatz zwölf. Beste Torschützin der Münchnerinnen ist Elira Terakaj mit fünf Treffern. In der Vorsaison belegte der FC Bayern München II mit 24 von 78 möglichen Punkten Rang zehn.

Trainerstimmen: „Wollen die Tabellenführung festigen“

„Das wird eine intensive Aufgabe. Bayern München II ist eine Mannschaft, die von ihrer Rotation und ihrem Systemwechsel lebt – darauf müssen wir eingestellt sein. Wir wissen um unsere Qualitäten und wollen die Tabellenführung festigen“, sagt VfB Frauen-Cheftrainer Heiko Gerber.

Jérôme Reisacher, Cheftrainer FC Bayern München II: „Wir erwarten einen sehr robusten Gegner und eine sehr eingespielte Mannschaft. Der VfB Stuttgart hat einen richtig guten Lauf und eine starke individuelle Qualität im gesamten Kader. Darauf sind wir vorbereitet und wollen gut dagegenhalten.“

Live-Übertragung des Auswärtsspiels

Schaltet ein, seid live dabei und unterstützt unsere VfB Frauen aus der Ferne. Die Partie gegen den FC Bayern München II wird ab 14 Uhr kostenfrei auf VfB TV, dem VfB YouTube-Kanal sowie der Plattform LEAGUES übertragen.