Bayern München als Comeback-Könige: Die Mentalitäts-Monster Europas

Teams aus den sieben europäischen Top-Ligen mit den meisten Punkten nach Rückstand in der Saison 2025/26. – Foto: Sportingpedia

Die Daten zeigen deutlich, dass der FC Bayern München die Rangliste rein quantitativ dominiert. Mit beeindruckenden 28 Punkten, die nach einem Rückstand noch eingefahren wurden, liegen die Münchner einsam an der Spitze. Das sind stolze sieben Zähler mehr als bei den Verfolgern Barcelona und Heerenveen, die jeweils auf 21 Punkte kommen.

Effizienz-Check: Wer nutzt seine Chancen am besten?

Betrachtet man nicht nur die absolute Punktzahl, sondern die Effizienz pro Spiel, festigt der deutsche Rekordmeister seine Position. Bayern München führt auch hier mit einem Durchschnitt von 2,15 Punkten pro Spiel, in denen sie hinten lagen. Dicht auf den Fersen sind ihnen die portugiesischen Top-Clubs Porto und Benfica, die jeweils einen starken Wert von 2,00 Punkten erreichen.

Ein Blick auf die Moral: Benfica vs. die Giganten

Besonders spannend ist der direkte Vergleich der Krisenfestigkeit. Benfica, Manchester City und PSG gerieten in dieser Saison jeweils in sechs Ligaspielen in Rückstand. Die Reaktion darauf könnte jedoch nicht unterschiedlicher ausfallen: Während Benfica nach jedem dieser Rückschläge ungeschlagen blieb, zeigten PSG und Manchester City ungewohnte Schwächen – beide Top-Teams verloren jeweils fünf dieser sechs Partien.

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