Bayern möchte eigenes Modell für die Regionalliga-Reform

Die Arbeitsgruppe Regionalliga-Reform hat sich in ihrer fünften und erstmal letzten Sitzung auf einen gemeinsamen Kurs verständigt, um alsbald dafür zu sorgen, dass alle Regionalliga-Meister auch direkt in die 3. Liga (vier Aufstiegsplätze) aufsteigen können. Einstimmig wurde erörtert, dass die Regionalliga viergleisig werden soll, zudem werden zwei Modelle zur Entscheidungsfindung an die Regional- und Landesverbände empfohlen. Drei Wochen später meldet sich plötzlich der Bayerische Fußball-Verband (BFV) und präsentiert einen eigenen Vorschlag.
Neben dem Kompassmodell hat die AG zur angestrebten Reform, die in zwei Jahren umgesetzt werden könnte, auch das Regionenmodell vorgeschlagen. "Hier würden aus den Regionalligen Nord, Nordost und Bayern zwei Staffeln gebildet werden. Die Regionalligen West und Südwest würden in ihrer jetzigen Form bestehen bleiben", heißt es in einer Erklärung. Das Kompassmodell sieht dagegen eine dynamische Einteilung vor; jährlich würden vier Ligen nach kürzester Fahrtstrecke und Sinnhaftigkeit zusammengestellt werden.
Am Dienstag überrascht der BFV mit einer Pressemitteilung: "Vertreter 25 bayerischer Klubs aus der 3. Liga, der Regionalliga Bayern, den beiden Bayernliga-Staffeln Nord und Süd sowie des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) haben sich bei einem Präsenztreffen (...) mit den Abschlussergebnissen der Arbeitsgruppe des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu einer möglichen Reform der aktuell fünfgleisigen Regionalliga auseinandergesetzt", heißt es. "Während des Prozesses der DFB-Arbeitsgruppe waren immer wieder gezielt ausgesuchte Medienvertreter bewusst falsch aus der DFB-Arbeitsgruppe heraus informiert worden. Dies hatte zur Folge, dass in der Berichterstattung fortwährend wahrheitswidrig behauptet wurde und wird, der Bayerische Fußball-Verband verschließe sich einer Lösung mit der Zielsetzung "Der Meister muss aufsteigen!". Das ist falsch! Richtig ist, dass sich der BFV an die Vereinbarung gehalten hat, sich erst dann zu Vorschlägen der DFB-Arbeitsgruppe zu äußern, wenn die inhaltliche Diskussion im Kreis der bayerischen Klub-Vertreter erfolgt ist. Nachdem dieses Treffen erst jetzt nach Vorliegen des DFB-Arbeitsgruppen-Abschlussberichtes möglich gewesen ist, kann und konnte es zuvor auch keine „bayerische Position“ geben."
Dem BFV und den Vereinen ist es wichtig zu betonen, dass auch sie sich dem angestrebten Grundsatz "Der Meister muss aufsteigen" verschreiben. Allerdings sind die Vorschläge der AG für die bayerischen Vertreter zum jetzigen Zeitpunkt nicht "konsensfähig". Das besagte Treffen war ein erster inhaltlicher Austausch, dabei kam die Idee für ein weiteren Modell zur Sprache: "Beim Treffen in Fürth wurde auch ein Modell andiskutiert, wonach in allen bestehenden fünf Regionalligen nach Vorrunden-Abschluss eine Teilung erfolgen könnte. Die Klubs der oberen Tabellenhälfte spielen in vier Ligen je einen Meister/Aufsteiger aus. Die Teams aus der unteren Tabellenhälfte bleiben weiter in ihren regionalen Strukturen und bestreiten in ihren fünf Ligen jeweilige Abstiegsrunden. Diese Überlegung und etwaige weitere Optionen sollen jetzt von einer eigenen Arbeitsgruppe ausgearbeitet werden."
Bedeutet kurzum: Die Meisterschaftskandidaten der fünf Regionalligen spielen nach einer Hinrunde in neuen Ligen, die Abstiegskandidaten werden in ihren bisherigen Gruppe eine Rückrunde austragen und Absteiger ermitteln. Für den Aufstieg in die 3. Liga müsste es dann aber trotzdem vier Gruppen geben nach dem Kompassmodell geben, ansonsten wäre eine Aufteilung schwierig.
Feedback auf den bayerischen Ansatz und die Vorwürfe an die AG bleiben erstmal abzuwarten. Die BFV-Vertreter müssen ihren Ansatz schnell verfeinern und dann Befürworter gewinnen, denn am Ende wird per Wahl der Regional- und Landesverbände entschieden, wie die Reform genau umgesetzt wird.
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