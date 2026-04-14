Bayern möchte eigenes Modell für die Regionalliga-Reform

Neue Eindrücke aus Bayern. – Foto: IMAGO / Picture Point

Die Arbeitsgruppe Regionalliga-Reform hat sich in ihrer fünften und erstmal letzten Sitzung auf einen gemeinsamen Kurs verständigt, um alsbald dafür zu sorgen, dass alle Regionalliga-Meister auch direkt in die 3. Liga (vier Aufstiegsplätze) aufsteigen können. Einstimmig wurde erörtert, dass die Regionalliga viergleisig werden soll, zudem werden zwei Modelle zur Entscheidungsfindung an die Regional- und Landesverbände empfohlen. Drei Wochen später meldet sich plötzlich der Bayerische Fußball-Verband (BFV) und präsentiert einen eigenen Vorschlag.

Neben dem Kompassmodell hat die AG zur angestrebten Reform, die in zwei Jahren umgesetzt werden könnte, auch das Regionenmodell vorgeschlagen. "Hier würden aus den Regionalligen Nord, Nordost und Bayern zwei Staffeln gebildet werden. Die Regionalligen West und Südwest würden in ihrer jetzigen Form bestehen bleiben", heißt es in einer Erklärung. Das Kompassmodell sieht dagegen eine dynamische Einteilung vor; jährlich würden vier Ligen nach kürzester Fahrtstrecke und Sinnhaftigkeit zusammengestellt werden.

Vorwurf der Falschinformation

Am Dienstag überrascht der BFV mit einer Pressemitteilung: "Vertreter 25 bayerischer Klubs aus der 3. Liga, der Regionalliga Bayern, den beiden Bayernliga-Staffeln Nord und Süd sowie des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) haben sich bei einem Präsenztreffen (...) mit den Abschlussergebnissen der Arbeitsgruppe des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu einer möglichen Reform der aktuell fünfgleisigen Regionalliga auseinandergesetzt", heißt es. "Während des Prozesses der DFB-Arbeitsgruppe waren immer wieder gezielt ausgesuchte Medienvertreter bewusst falsch aus der DFB-Arbeitsgruppe heraus informiert worden. Dies hatte zur Folge, dass in der Berichterstattung fortwährend wahrheitswidrig behauptet wurde und wird, der Bayerische Fußball-Verband verschließe sich einer Lösung mit der Zielsetzung "Der Meister muss aufsteigen!". Das ist falsch! Richtig ist, dass sich der BFV an die Vereinbarung gehalten hat, sich erst dann zu Vorschlägen der DFB-Arbeitsgruppe zu äußern, wenn die inhaltliche Diskussion im Kreis der bayerischen Klub-Vertreter erfolgt ist. Nachdem dieses Treffen erst jetzt nach Vorliegen des DFB-Arbeitsgruppen-Abschlussberichtes möglich gewesen ist, kann und konnte es zuvor auch keine „bayerische Position“ geben."